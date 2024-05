Nach über 300 Regionalliga-Partien: Goalgetter Jabiri beendet seine Karriere

Er spielte und traf in der Regionalliga Bayern, der Regionalliga Südwest, der Regionalliga Süd, der Regionalliga Nord - und zwischenzeitlich auch in Liga 3. Adam Jabiri (39) wird im Sommer beim 1. FC Schweinfurt 05 seine Karriere beenden.

"Du bist eine Legende unseres Vereins!", so lauten die letzten Worte der Meldung, mit der Regionalligist FC Schweinfurt 05 am Dienstag das anstehende Karriereende von Adam Jabiri verkündete. Der 39-Jährige war zuletzt Mittelstürmer und Co-Trainer der "Schnüdel" in Personalunion, stand trotz seiner bereits 39 Jahre auch in der laufenden Saison in 29 Partien auf dem Feld, erzielte neun Tore. Insgesamt kommt Jabiri für die Schweinfurter auf 204 Regionalliga-Einsätze, in denen ihm beeindruckende 121 Tore gelangen.

Das letzte Heimspiel am Samstag gegen die SpVgg Bayreuth wird nun das letzte sein für den Torjäger, der seit 2016 beim FC 05 kickte, zuvor bereits für Rot-Weiß Erfurt, den FC Heidenheim und die Würzburger Kickers auf insgesamt 34 Drittliga-Einsätze (fünf Tore) kam. Für die TSG Hoffenheim steht im Jahr 2010 sogar ein Bundesliga-Spiel in seiner Vita. Doch vor allem die Regionalligen waren das Zuhause des in Kitzingen geborenen Angreifers: Für Wormatia Worms spielte er in der Staffel Südwest, für die Hoffenheimer Zweitvertretung und den TSV Großbardorf in der bis 2012 existenten Staffel Süd. Im Norden machte er in Erfurt Halt.

"Einer der besten und bekanntesten Spieler"

"Einfach nur großen Respekt, was er alles geleistet hat. Wir und die ganze Regionalliga verlieren einen der besten und bekanntesten Spieler. Jabo hat auf und außerhalb des Platzes immer alles gegeben", würdigt Andreas Brendler, Sportlicher Leiter der Schnüdel, den 39-Jährigen: "Nicht nur ein unfassbarer Torjäger, sondern auch ein hervorragender Mensch."

"So richtig realisieren werde ich es erst, wenn die kommende Saison startet. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich so lange meiner Lieblingsbeschäftigung auf so hohem Niveau nachgehen durfte", sagt Jabiri selbst. "Wie das ohne aktiven Fußball wird, das lasse ich alles einfach auf mich zukommen."