Nach "Scheißergebnis" im Hinspiel: BFC muss "das Unmögliche möglich machen"

Das Hinspiel gegen den VfB Oldenburg ging für den BFC Dynamo mit 0:2 verloren, die Aufgabe im Rückspiel hat es also mächtig in sich. Dementsprechend fielen auch die Reaktionen von Berlin-Coach Christian Benbennek und Stürmer Christian Beck aus.

Spieler und Trainer des BFC Dynamo waren nach Schlusspfiff bedient. Der Meister der Regionalliga Nordost hatte gerade das Hinspiel in den Aufstiegspartien um die 3. Liga verloren, die Gäste aus Oldenburg sich mit 0:2 durchgesetzt. Berlin steht für das Rückspiel am Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) also mit dem Rücken zur Wand.

In der Halbzeit ist es dann auch mal kurz ein bisschen lauter geworden. Christian Beck

Wie wahrscheinlich dennoch der Aufstieg sei, fasste Stürmer Christian Beck bei "MagentaSport" vielsagend zusammen: "In Oldenburg müssen wir das Unmögliche möglich machen." Grund dafür, dass es im Hinspiel eine Niederlage setzte und ein Comeback im Rückspiel für den 34-Jährigen fast schon "unmöglich" sei, war vor allem die schwache Leistung in der ersten Hälfte. Dementsprechend reagierte Trainer Christian Benbennek in der Kabine. "In der Halbzeit ist es dann auch mal kurz ein bisschen lauter geworden", gab die Nummer 9 des BFC zu.

Was die Mannschaft nach 90 Minuten zu hören bekam, erklärte der Coach dann selbst: "Dass es Halbzeit ist. Es ist zwar ein Scheißergebnis zur Halbzeit, aber es ist erst die Halbzeit." Wie verschieden eben zwei "Halbzeiten" sein können, zeigte auch das Spiel. Nachdem in der ersten Hälfte noch "gar nichts geklappt" hatte, wurde es im zweiten Durchgang dann "besser".

"Wir wären gut für einen Treffer gewesen. Auf der Murmel, die Beck köpft, steht glaube ich Tor drauf", bezog sich Benbennek auf eine Ausgleichschance des Stürmers in der 68. Minute, kurz bevor Oldenburg zum zweiten Mal traf. "Aber so ist das."

Der VfB habe "jetzt richtig gute Karten", erklärte der 49-Jährige. "Aber wir werden nach Oldenburg fahren, um es mit Sicherheit noch zu schaffen."