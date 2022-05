Doppelpacker Zietarski bringt Oldenburg der 3. Liga ganz nah

Oldenburg ist der 3. Liga sehr nahe gekommen. Der Meister der Regionalliga Nord setzte sich am Samstag im Hinspiel beim BFC Dynamo mit 2:0 durch. Somit hat der VfB vor dem Rückspiel am nächsten Samstag alle Trümpfe in der Hand.

Mann des Spiels: Robert Zietarski traf doppelt für den VfB Oldenburg. Getty Images