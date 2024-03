Nach nur acht Monaten: Celta Vigo trennt sich von Rafa Benitez

Rafa Benitez ist nicht mehr Trainer von Celta Vigo. Der abstiegsbedrohte spanische Erstligist teilte die Trennung vom 63-Jährigen am Dienstag mit.

Ende Juni letzten Jahres war Rafa Benitez seine insgesamt 14. Station in seiner Trainerkarriere angegangen, der Spanier beerbte bei Celta Vigo Carlos Carvalhal, der den Traditionsklub aus Galicien nach Ende der vergangenen Saison verlassen hatte. Nach einer Spielzeit im Tabellenmittelfeld - 2022/23 wurde Celta 13. -, befindet sich der Verein nun mitten im Abstiegskampf in La Liga.

Das 0:4 bei Benitez' Ex-Klub Real Madrid am vergangenen Sonntag war bereits die 14. Saisonniederlage, was aktuell Platz 17 bedeutet. Zwar steht Celta mit zwei Zählern Vorsprung vor Cadiz noch über dem Strich, doch für die Verantwortlichen ist die Situation zu prekär. Am Dienstag teilte der Klub mit, sich nach nur acht Monaten von Rafa Benitez getrennt zu haben.

Nicht die erwarteten Ergebnisse erzielt

Der 63-Jährige "und sein Trainerstab verlassen Celta nach acht Monaten absoluten Engagements und voller Hingabe, in denen die Mannschaft jedoch nicht die vom Verein erwarteten Ergebnisse erzielt hat", heißt es in einem Klub-Statement. "Der Klub möchte Rafa Benitez und seinen Assistenten seinen aufrichtigsten Dank für das Engagement, die Ehrlichkeit und die Professionalität aussprechen, die sie seit ihrer Ankunft gezeigt haben, sowie für die unermüdliche Arbeit, die sie geleistet haben", so die Galicier weiter.

Benitez, dessen Vertrag bei Celta noch bis 2026 gültig gewesen wäre, kehrt somit wieder in die Vereinslosigkeit zurück. In seiner Vita stehen große Titel, 2005 gewann Benitez mit Liverpool die Champions League, mit Valencia wurde er zweimal spanischer Meister (2001/02, 2003/04). Wer nun seinen freigewordenen Platz beim spanischen Erstligisten übernimmt, ist noch nicht bekannt.