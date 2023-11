Nach magerem Bjelica-Debüt: Gosens setzt auf "Alles-oder-Nichts-Spiel"

Trotz langer Überzahl konnte Union Berlin bei Sporting Braga nicht den erhofften Befreiungsschlag landen. Obwohl das Debüt von Trainer Nenad Bjelica nicht glückte, blickt Robin Gosens positiv in die Zukunft. Gegen Real Madrid will er das Unmögliche möglich machen.

Zur erhofften Trendwende diente das erste Spiel des neuen Trainers Nenad Bjelica noch nicht. Bei Sporting Braga blieb Union Berlin auch im vierten Spiel in Folge sieglos - und das trotz 60-minütiger Überzahl und Halbzeitführung. Nach einem enttäuschenden Auftritt im zweiten Durchgang hatten die krisengebeutelten Berliner gar Glück, einen Punkt aus Portugal mitnehmen zu dürfen und somit die Chancen auf ein Überwintern in der Europa am Leben zu halten.

"Ich bin unzufrieden mit dem Ergebnis", erklärte Kapitän Rani Khedira nach Schlusspfiff bei DAZN. "Ich finde, wir haben in der ersten Halbzeit ein ordentliches Spiel gemacht und sind verdient in Führung gegangen. Mit der Roten Karte musst du es in der zweiten Halbzeit besser runterspielen. Du darfst die Fehler nicht machen, musst aggressiver sein, mutiger sein. Wir waren ein Stück weit zu passiv, laden den Gegner zum 1:1 ein und haben dann einfach nicht mehr die Durchsetzungskraft für das zweite Tor", ärgerte sich der Mittelfeldmann, der die Führung durch Robin Gosens mit einem feinen Steilpass einleitete.

Torschütze Gosens hingegen sah die positiven Seiten des glücklichen Remis, schließlich haben die Köpenicker am letzten Spieltag noch die Möglichkeit, über den dritten Platz in Gruppe C in die Europa League abzusteigen und doch noch international zu überwintern. Am 12. Dezember (21 Uhr, LIVE! bei kicker) geht es allerdings gegen keinen geringeren als CL-Rekordsieger Real Madrid. "Was gibt es schöneres, als im Olympiastadion zuhause vor 70.000 Fans nochmal gegen Real Madrid aufzudribbeln und da alles auf eine Karte zu setzen, um eventuell nochmal ein Europa-League-Ticket einzutüten?", fragte sich der Nationalspieler.

Wir werden alles reinhauen, unser Leben auf dem Platz lassen und hoffen, dass wir irgendwie den Dreier über die Ziellinie bringen Robin Gosens

"Wir hätten natürlich liebend gern heute hier den Dreier geholt, das hätte unsere Situation vor dem letzten Spiel ein bisschen einfacher gemacht, muss man ehrlich sein", gab Gosens zu, blieb aber dennoch zuversichtlich: "Jetzt haben wir ein Alles-oder-Nichts-Spiel gegen Real Madrid, gegen das Champions-League-Aushängeschild im eigenen Stadion. Da werden wir alles reinhauen, unser Leben auf dem Platz lassen und hoffen, dass wir irgendwie den Dreier über die Ziellinie bringen."

Zuvor geht es für Union Berlin aber erst einmal darum, das Ruder herumzureißen und den ersten Sieg seit August zu feiern. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es zum Rekordmeister aus München, der im Heimspiel gegen den FC Kopenhagen (0:0) ebenfalls keine Glanzleistung zeigte. Am 9. Dezember (15.30 Uhr) kommt dann Borussia Mönchengladbach ins Stadion An der Alten Försterei.