Nach Leihe fest verpflichtet: Park bleibt Dresdner

Nach der Verabschiedung von fünf Spielern hat Dynamo Dresden am Freitag Klarheit über eine weitere Personalie geschaffen. Die Sachsen haben den bereits ausgeliehenen Linksverteidiger Kyu-Hyun Park fest verpflichtet.

In der abgelaufenen Spielzeit verpasste Dynamo Dresden am letzten Spieltag den Sprung auf einen Aufstiegsplatz, doch bereits kurz nach dem 2:1-Erfolg gegen Oldenburg schwor sich die Mannschaft gemeinsam mit den Fans bereits wieder auf einen neuerlichen Anlauf Richtung Aufstieg in die 2. Liga ein. Personell schafft die SGD bei einigen Personalien bereits kurz nach Saisonende Klarheit: Nachdem am Freitag bereits der Abschied von fünf Spielern bekanntgegeben wurde, verkündeten die Sachsen am Nachmittag die feste Verpflichtung von Linksverteidiger Kyu-Hyun Park.

Der Südkoreaner, der als Leihspieler bereits seit Sommer für den Drittligisten auflief, bleibt damit in Dresden. Die SGD verpflichtet den 22-Jährigen fest von Werder Bremen, in Elbflorenz unterschrieb Park einen bis zum 30. Juni 2026 gültigen Vertrag. "Wir haben eine starke Rückrunde gespielt, auf die wir in der nächsten Saison von Beginn an unbedingt aufbauen wollen", erklärte Park in einer Pressemitteilung der SGD.

Zweikampfverhalten, Dynamik und Aggressivität sowie ein starker linker Fuß als Trümpfe

"Wir sind der Überzeugung, dass er uns mit seinem Zweikampfverhalten, seiner Dynamik und Aggressivität sowie seinem starken linken Fuß auch in der kommenden Saison helfen wird", lobte Sportgeschäftsführer Ralf Becker. Über Transfermodalitäten vereinbarten beide Klubs Stillschweigen.

Im Jahr 2019 wechselte der Außenverteidiger vom südkoreanischen Verein Ulsa Hyundai an die Weser, für die zweite Mannschaft des Bundesligisten absolvierte Park insgesamt 24 Spiele (ein Tor) in der Regionalliga. In Dresden machte der 22-Jährige während seiner Leihe besonders im Saisonendspurt als Stammspieler auf der Linksverteidigerposition auf sich aufmerksam. Nun binden die Sachsen Park langfristig.