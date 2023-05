Emotionale Dresdner: "Dieser Verein hat in dieser Liga gar nichts verloren"

Da sich die Konkurrenz keinen Ausrutscher erlaubte, nutze Dynamo Dresden auch der eigene Heimerfolg gegen Oldenburg nichts. Nach dem knapp verpassten Aufstieg fanden Ahmet Arslan und Trainer Markus Anfang emotionale Worte.

Mit 2:1 rang Dynamo Dresden im Saisonfinale den tapferen Absteiger aus Oldenburg nieder. Wie so oft in dieser Saison konnte sich die SGD auch am Samstag auf ihren Mittelfeldantreiber Ahmet Arslan verlassen, der das Spiel mit seinem Doppelpack nach Max Wegners Treffer noch zugunsten der Hausherren drehte.

Doch zum ausgelassenen Feiern war weder Arslan noch einem der rund 30.000 Dresdner nach Abpfiff zumute. "Dieser Verein, das muss man so sagen, hat in dieser Liga gar nichts verloren", erklärte ein enttäuschter Arslan bei "MagentaSport", der sich mit seinen Saisontoren 24 und 25 die kicker-Torjägerkanone sicherte.

Anfang: "Ich glaube, dass wir besser waren als die Platzierung"

Da die Konkurrenz aus Osnabrück, Wiesbaden und Saarbrücken ihre Partien zeitgleich ebenfalls gewann, verblieben die Sachsen auf Rang sechs und verpassten den Last-Minute-Sprung auf einen Aufstiegsplatz am Ende knapp. Ein Punkt fehlte den Sachsen letztlich auf die entscheidenden Plätze. "Es ist bitter, ich glaube, dass wir besser waren als die Platzierung", sagte Trainer Markus Anfang.

Auch Arslan war tief enttäuscht: "Letzte Woche in Meppen hatte ich schon eine Leere in mir, die hatte ich noch nie nach Niederlagen. Jetzt auch gerade, es tut wieder weh", gestand der Mittelfeldspieler, der jedoch wie Anfang nicht die Niederlage im Emsland als Grund für den verpassten Aufstieg ausmachte: "Wir haben es nicht letzte Woche vergeigt, wir haben es in der Hinrunde liegenlassen", bilanzierte ein ebenso geknickter Dynamo-Coach.

Dynamo-Fans feiern die Mannschaft - Arslan hat die letzten Wochen "alles beiseitegeschoben"

Trotz der riesigen Enttäuschung feierten die Dresdner Anhänger das eigene Team minutenlang nach Abpfiff, gemeinsam schworen sich Mannschaft und Fans bereits auf einen neuen Anlauf Richtung 2. Bundesliga in der kommenden Spielzeit ein. Ob Torschützenkönig Arslan, der sich mit seinen starken Leistungen in dieser Spielzeit ins Rampenlicht spielte, dann wieder mit seinen Toren mithelfen wird, ist derzeit noch offen.

Arslan ordnete in den vergangenen Wochen alles dem sportlichen Erfolg mit der SGD unter, wie der 29-Jährige angesprochen auf seine Zukunft erklärte: "Das ist gerade etwas, worüber ich nicht nachdenken kann. Ich habe alles beiseitegeschoben, damit ich irgendwie helfen kann, dass wir es schaffen. Jetzt muss ich mir darüber Gedanken machen, auch der Verein muss sich Gedanken machen. Aber wie gesagt, es macht für jeden Spaß, bei Dynamo Dresden zu spielen."