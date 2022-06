Nach Gera-Verzicht: Relegation in den NOFV-Oberligen entfällt

Wenige Tage vor dem finalen Spieltag seiner beiden Oberligen hat der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) mitgeteilt, dass die geplante Abstiegsrelegation entfallen wird.

Aufatmen in Neuruppin, gespannte Erwartung in Leipzig und Nordhausen - die Abstiegswelle in den Oberligen NOFV-Nord und NOFV-Süd ist ein kleines Stückchen abgeflacht.

Grund ist, dass die BSG Wismut Gera aus der Verbandsliga Thüringen ihr Aufstiegsrecht nicht wahrnehmen will. Somit reduziert sich die Anzahl der Aufsteiger in die beiden Oberligen, ein über Relegationsspiele zwischen den beiden Oberliga-Vierzehnten zusätzlich zu ermittelnder Absteiger ist jetzt nicht mehr nötig. Das gab der zuständige Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) am späten Mittwochabend offiziell bekannt. Weiter schreibt der NOFV: "Die Vereine auf den Tabellenplätzen 15, 16, 17, 18 und 19 der beiden Staffeln bleiben zum gegenwärtigen Zeitpunkt direkte Absteiger."

Im Norden hat der MSV Neuruppin damit die Klasse gehalten, im Süden muss der Sieger des Fernduells zwischen dem FC International Leipzig und dem FSV Wacker 90 Nordhausen nicht mehr in eine Extra-Schicht, sondern darf direkt die Rettung feiern. Der Verlierer freilich wird direkt absteigen.

Auch wenn Neuruppin, Leipzig und Nordhausen derzeit allesamt unter dem Strich stehen, zwei davon retten sich deswegen, weil in der Süd-Staffel Carl Zeiss Jena II und in der Nord-Staffel der Torgelower FC Greif nach Saisonende noch ganz nach unten rutschen werden, da sich beide Mannschaften freiwillig zurückziehen.