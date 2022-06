Zehn Absteiger plus Relegation: Abstiegswelle in den NOFV-Oberligen

Fast ein Dutzend Mannschaften wird am Ende dieser NOFV-Oberliga-Saison den Gang in Liga sechs antreten müssen. Zu den zehn feststehenden Absteigern wird ein weiterer mittels Relegation hinzukommen.

Dass in den NOFV-Oberligen in dieser Saison vieles anders läuft als üblich, war schon länger bekannt. Neben dem vorzeitigen Saisonende, das aufgrund von zeitlichen Engpässen im Spielplan auf den 33. Spieltag gelegt wurde, wird zudem auch fast ein Dutzend Mannschaften in die sechste Liga absteigen. Durch den Abstieg des FC Viktoria 1889 Berlin und den Klassenverbleib des BFC Dynamo in der Regionalliga Nordost steigen, laut der vor der Saison beschlossenen und aktuell gültigen Auf- und Abstiegsregelung der Herren-Spielklassen, insgesamt elf Mannschaften aus der NOFV-Oberliga in die Landesspielklassen ab.

Für die zweigeteilte NOFV-Oberliga bedeutet das konkret: Die jeweils fünf letzten Mannschaften (Tabellenplätze 15 - 19) der Staffeln Nord und Süd steigen direkt ab. Die Vereine auf Platz 14 beider Staffeln werden im direkten Duell (Hin- und Rückspiel) um den Klassenerhalt spielen. Der Verlierer aus der Ansetzung ist ebenfalls Absteiger aus der NOFV-Oberliga. Terminiert sind die Relegationsspiele auf den 22. und 25. Juni. Das Hinspiel wird beim Vertreter der Staffel Süd ausgetragen, das Rückspiel beim Nord-Vertreter.

Vereine, die ihre Zulassung für das kommende Spieljahr zurückziehen wollen, zurückgezogen haben, keine Zulassung beantragt haben oder diese nicht erhalten, werden am Ende der Saison an das Tabellenende gesetzt und stehen ebenfalls als Absteiger fest. Ziel dieser Abstiegswelle ist die Drosselung der Ligastärke von 19 auf 18.

Quotientenregelung findet Anwendung

In der Endabrechnung wird die Quotientenregelung angewandt, heißt: Der Punkteschnitt ist entscheidend. Nach aktuellem Stand der Dinge würde in der Nordstaffel der Tabellen-15. MSV Neuruppin in die Relegation müssen, nachdem sich der Torgelower FC Greif nach Saisonende aus der Oberliga zurückziehen wird und somit neben dem Brandenburger SC, SFC Stern, Victoria Seelow und Lok Stendal als Absteiger feststeht.

In der Südstaffel sieht es ähnlich aus. Weil sich hier neben dem bereits zur Winterpause gewichenen 1. FC Merseburg auch die zweite Garde des FC Carl Zeiss Jena aus der Oberliga zurückzieht , würde momentan der auf Tabellenrang 15 platzierte FC International Leipzig auf Platz 14 rutschen und somit in die Relegation müssen. Auf den Abstiegsplätzen liegen zurzeit neben Merseburg auch der FSV Wacker 90 Nordhausen, SV 09 Arnstadt und FSV Martinroda.