Nach Fußball-Auszeit: Kim Sané sprintet wieder für die SG Wattenscheid 09

Nach einer Fußball-Auszeit von über vier Jahren läuft Kim Sané, älterer Bruder von Nationalspieler Leroy und Sohn von Vereinslegende Souleymane Sané, wieder im Trikot der SG Wattenscheid 09 auf.

Christian Britscho, Cheftrainer beim Regionalliga-Rückkehrer SG Wattenscheid 09, ist wenige Tage vor dem Auftaktspiel am Samstag beim Titelfavoriten Preußen Münster mit dem Stand der Vorbereitung zufrieden. Im vorletzten Test gegen den Absteiger VfB Homberg (3:1) hinterließ der ehemalige Bundesligist einen ordentlichen Eindruck. Mit dabei war auch Neuzugang Moritz Hinnenkamp, der auf Anhieb überzeugte. "Ein guter Junge", lobt Britscho.

"Er arbeitet viel gegen den Ball, hat ein gutes Aufbauspiel und passt perfekt in unser Spielsystem." Der 20-jährige Defensivspieler bringt Drittliga-Erfahrung mit, stand zuletzt beim SV Meppen unter Vertrag. Die Kaderplanung beim Aufsteiger befindet sich auf der Zielgeraden. "Lediglich ein dritter Torhüter und ein zusätzlicher Angreifer stehen bei mir noch auf der Wunschliste", sagt Britscho.

Für die "Abteilung Attacke" ist mit Kim Sané, dem älteren Bruder von Nationalspieler Leroy Sané und Wattenscheid-Torjäger-Legende Souleymane Sané, die passende Lösung gefunden. Der 27-jährige Flügelflitzer, der im Nachwuchs unter anderem bei der SGW, bei Bayer 04 Leverkusen und beim FC Schalke 04 ausgebildet wurde, hatte seine fußballerische Karriere nach dem zweiten Engagement in der Lohrheide (Saison 2016/17) mit 22 Jahren eigentlich für beendet erklärt und sich zwei anderen Sportarten gewidmet: American Football und Leichtathletik (unter anderem 100-Meter-Lauf). Jetzt aber will er es noch einmal im Fußball wissen.

Mit dem Verein und der Stadt verbinde ich sehr viel. Ich bin hier aufgewachsen, mein Vater hatte hier sehr gute Jahre. Kim Sané

"Kim will zu uns und wir wollen ihn auch. Es müssen nur noch letzte Details geklärt werden", sagte Britscho noch in der Montagsausgabe des kicker zuversichtlich, dass die Personalie noch vor der Partie in Münster zum Abschluss gebracht wird. Im Test gegen den Oberligisten SC St. Tönis (5:1) schnürte Kim Sané bereits einen Doppelpack und traf auch gegen Homberg einmal. Nun ist auch die Tinte unter dem Vertrag trocken.

"Ich habe mir nach einer guten Zeit im American Football - nach vier, fünf Jahren Abwesenheit vom Fußball - gedacht, jetzt ist der Zeitpunkt perfekt, um zurückzukehren. Die Mannschaft hat mich super aufgenommen und ich möchte jetzt einfach mal eine Saison durchspielen und mich verbessern, sodass ich dem Team helfen kann. Mit dem Verein und der Stadt verbinde ich natürlich sehr viel. Ich bin hier aufgewachsen, mein Vater hatte hier sehr gute Jahre in diesem Stadion", so der Neuzugang.