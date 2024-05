Nach feststehendem Abstieg: Cankaya verlängert bei den Clubfrauen

In der vergangenen Saison führte Osman Cankaya die Frauen des 1. FC Nürnberg noch als Trainer zum Aufstieg in die Bundesliga. Seit der laufenden Spielzeit agiert er als sportlicher Leiter - und geht nun auch den Weg zurück in die Zweitklassigkeit mit. Das Ziel für die kommenden Jahre ist dabei klar.

Nach einem Jahr in Deutschlands höchster Spielklasse ist der Bundesliga-Traum schon wieder vorbei. Lange konnten die Clubfrauen den Abstiegskampf spannend gestalten, stiegen aber nun am vergangenen Sonntag nach nur einem Jahr wieder ab (0:4 in München). Sonderlich verwunderlich ist diese Entwicklung nicht, ging der FCN doch bereits mit dem mit Abstand geringsten Etat aller Klubs in die Saison.

Verantwortlich für unter anderem die Kaderzusammensetzung ist seit dieser Spielzeit der Deutsch-Bosnier Cankaya, der schon 2014 beim Club einstieg und zunächst im Jugendbereich tätig war, ehe er drei Jahre später als hauptverantwortlicher Trainer die erste Mannschaft übernahm. 2021 schaffte der 35-Jährige dann den Aufstieg in die 2. Bundesliga, nur zwei Jahre später stand die Rückkehr ins deutsche Oberhaus fest. In dieser Saison installierte er als sportlicher Leiter den niederländischen Coach Thomas Oostendorp.

Rebbe: "Hervorragende Arbeit"

Am Dienstagvormittag verkündete der FCN nun, dass der Vertrag von Cankaya verlängert werde. "Wir freuen uns sehr, dass Osman dem 1. FC Nürnberg über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Er hat maßgeblichen Anteil am gestiegenen Stellenwert des Frauenfußballs in Nürnberg. Wir sind uns sicher, dass er diese Entwicklung trotz des Abstiegs fortsetzen wird", freut sich Nürnbergs Kaufmännischer Vorstand Niels Rossow über die Ausdehnung des Arbeitspapiers. Auch Sportdirektor Olaf Rebbe lobt Cankaya in den höchsten Tönen, betont dessen "hervorragende Arbeit". Die Zusammenarbeit mit dem Frauenfunktionär sei von "gegenseitigem Vertrauen" geprägt.

Club will zurück in die Bundesliga

Cankaya selbst bedankt sich "für das entgegen gebrachte Vertrauen. Was hier in den letzten Jahren gemeinsam auf die Beine gestellt wurde, beeindruckt mich wahnsinnig und zeigt, mit welchem Engagement der FCN den Frauenfußball fördern und für die Zukunft aufstellen möchte". Das Ziel für die nächsten Jahre ist derweil klar: "Trotz des nun feststehenden Abstiegs wollen wir den Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind, fortsetzen und sind der festen Überzeugung, dass wir so mittelfristig den 1. FC Nürnberg in der Bundesliga etablieren können."