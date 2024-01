Nach ereignisreichem Jahr: Jenni wechselt innerhalb Mexikos

Die spanische Weltmeisterin Jenni Hermoso hat einen neuen Verein: Sie wechselt innerhalb der mexikanischen Liga zu den Tigres Leon.

Weltmeisterin Jennifer Hermoso, kurz Jenni, schließt sich dem mexikanischen Meister Tigres Leon an. Bis zum Ende der vergangenen Saison, die in Mexiko nach Kalenderjahr gespielt wird, stand die 33-Jährige beim Ligakonkurrenten CF Pachuca unter Vertrag. "Nichts macht mich glücklicher, als zu verkünden, dass ich Teil eines unglaublichen Klubs sein werde", äußerte sich Jenni bei der Plattform X zu ihrem Wechsel.

Die Social-Media-Abteilung ihres neuen Arbeitgebers sprach von "einem wunderbaren Start ins neue Jahr". Mit Jenni bekommen die Tigres dabei eine Spielerin, die vor ihrer Zeit in Mexiko in Europa unter anderem bereits beim FC Barcelona und bei Paris Saint-Germain gespielt hatte. Bei der Weltfußballerinnen-Wahl im vergangenen Jahr war Jenni unter die besten drei Spielerinnen der Welt gewählt worden.

In die Schlagzeilen war die Stürmerin im vergangenen Sommer zusätzlich unfreiwillig geraten. Im Anschluss an das gewonnene WM-Finale 2023 hatte der damalige spanische Verbandspräsident Luis Rubiales sie bei der Siegerehrung gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Durch den erzwungenen Kuss war sie im Anschluss an die WM in Australien zu einem Symbol des Kampfes für Gleichberechtigung geworden. Rubiales legte sein Amt im Anschluss erst nach einer Suspendierung durch die FIFA nieder.