Nach "einer brutalen Saison": Arminia muss sich "nicht feiern lassen"

Nach drei schweren Jahren "beschenkt" Arminia Bielefeld Kapitän und Legende Fabian Klos zum Abschied mit einem Klassenerhalt und sorgt so dafür, dass in Ostwestfalen - vor allem beim Trainer - sehr viel Last abfällt.

Ein letztes Mal: Fabian Klos (vo.) bedankt sich nach einem Ligaspiel bei den Fans der Arminia. IMAGO/osnapix