Nach einem Jahr Absenz: Leicester City kehrt in die Premier League zurück

Schon vor dem eigenen Spiel ist es offiziell: Leicester City kehrt rund elf Monate nach dem überraschenden Abstieg aus der Premier League zurück in die höchste englische Spielklasse. Frühzeitig ermöglicht wurde dieses Szenario durch den Ausgang einer anderen Partie.

Leicester City ist schon vor dem eigenen Gastspiel am Montag bei Preston North End in die Premier League aufgestiegen. IMAGO/Pro Sports Images

"Wir brauchen noch einen Sieg, dann ist der Job erledigt", jubelte Leicester-Trainer Enzo Maresca nach dem jüngsten 5:0 der Foxes über den FC Southampton. Am Freitagabend wurde jedoch klar: Diesen benötigt es gar nicht mehr. Weil Aufstiegskonkurrent Leeds United um Gladbachs Ex-Trainer Daniel Farke mit 0:4 bei den Queens Park Rangers verlor, steht der Aufstieg und die damit verbundene Rückkehr in die Premier League nach einem Jahr Absenz bereits vor dem eigenen Spiel bei Preston North End fest.

Zwölf-Punkte-Vorsprung zwischenzeitlich verspielt

Leicester war in der vergangenen Saison völlig überraschend aus der höchsten englischen Spielklasse in die Championship abgestiegen, bestätigte seine Favoritenrolle in dieser Saison dennoch standesgemäß. Mit ihrem neuen Trainer Maresca, der 2023 auf Dean Smith folgte, wussten die Foxes von Beginn der laufenden Spielzeit an zu überzeugen und verließen die Top 3 seit dem zweiten Spieltag nicht mehr.

Von Spieltag acht bis 38 thronte der Premier-League-Sieger von 2016 sogar durchgehend an der Tabellenspitze, gab einen Zwölf-Punkte-Vorsprung unlängst nach vier Niederlagen in sechs Spielen zwischenzeitlich sogar noch aus der Hand. Die Foxes kämpften sich nach dem Abfallen auf den dritten Platz aber wieder zurück und hätten den Aufstieg ohnehin mit einem eigenen Sieg am Montag bejubeln dürfen.

Nun ist es schon vier Tage früher soweit, weil die Konkurrenz aus Leeds klar verloren hat. Feiern können die Foxes im Rahmen ihrer letzten beiden Spiele am Montag bei Preston North End und eine Woche später beim letzten Heimspiel der Saison gegen die Blackburn Rovers.