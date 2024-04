Fatawus große Show: Leicester kurz vorm Premier-League-Aufstieg

Nach dem 5:0 gegen Southampton hat Leicester den Premier-League-Aufstieg unmittelbar vor Augen. Eine Leihgabe von Sporting Lissabon trumpfte mit einem Dreierpack auf.

Leicester City hat seine kurze Schwächephase rechtzeitig überwunden und steht kurz vor der Rückkehr in die Premier League. Der Absteiger der Vorsaison feierte am Dienstagabend einen 5:0-Kantersieg im Nachholspiel gegen den Tabellenvierten FC Southampton, der seine Chancen auf den direkten Aufstieg damit praktisch verspielt hat und mit den Play-offs planen muss.

Abdul Fatawu, ein 20 Jahre junger ghanaischer Nationalspieler, der in seinen anderen 37 Championship-Einsätzen in dieser Saison zusammen dreimal getroffen hatte, schnürte an einem für ihn denkwürdigen Abend einen Dreierpack. In der 25. Minute bescherte der Rechtsaußen, der bis zum Saisonende von Sporting Lissabon ausgeliehen ist, den Foxes die verdiente Pausenführung, die Wilfred Ndidi per Kopf nach rund einer Stunde zum 2:0 ausbaute.

Dann schlenzte Fatawu den Ball herrlich mit links zum 3:0 ins lange Eck (75.), legte Torjäger Jamie Vardy dessen 18. Saisontor zum 4:0 auf (79.) und nutzte wiederum dessen Vorarbeit zum 5:0 (81.). Bei seiner Auswechslung sechs Minuten später durfte sich der Mann des Abends schließlich feiern lassen.

Leicester braucht nur noch einen Sieg - oder Leeds' Niederlage am Freitag

Leicester, das unlängst noch vier Niederlagen binnen sechs Spielen kassiert hatte, braucht nun nur noch einen Sieg aus den verbleibenden beiden Spielen bei Preston North End am Montag und gegen die Blackburn Rovers fünf Tage später, um aufzusteigen. Verliert Verfolger Leeds United um Trainer Daniel Farke am Freitag bei den Queens Park Rangers, stünde die Premier-League-Rückkehr bereits vorzeitig fest. Neben Leeds (90 Punkte) hat auch Neuling Ipswich Town (89 Punkte, ein Spiel weniger) die direkten Aufstiegsplätze noch im Visier.

"Wir brauchen noch einen Sieg, dann ist der Job erledigt", jubelte Leicester-Trainer Enzo Maresca, der sich vom 5:0 nicht blenden lassen wollte: "Das war heute nicht unsere beste Leistung, aber wir haben wir unsere Chancen genutzt."

Leicester droht zur neuen Saison ein Punktabzug

Schon jetzt ist klar, dass Leicester in der Premier League ein schweres Jahr drohen würde. Wegen massiver finanzieller Verluste steht - auch bei Verbleib in der Championship - ein Punktabzug zum Start im Raum. Außerdem wurde gegen den Meister von 2016 eine Transfersperre verhängt, durch die dieser Transfers und Vertragsverlängerungen nur mit Zustimmung der English Football League (EFL) durchführen darf. Die Foxes wehren sich noch gegen die Sanktionen.