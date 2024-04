Nach DFB-Sperre: Kwadwo kann nur noch zweimal für 1860 auflaufen

Leroy Kwadwo wird 1860 München nur noch zwei Saisonspiele zur Verfügung stehen, nachdem der Abwehrspieler gegen den 1. FC Saarbrücken vom Platz geflogen war.

Kurz vor dem Pausenpfiff kam Leroy Kwadwo in der Partie des 34. Spieltages gegen Saarbrücken einen Schritt zu spät gegen Simon Stehle. Schiedsrichterin Fabienne Michel sah in der Aktion des 27-Jährigen eine Notbremse und schickte den 1860-Spieler mit Rot vom Feld.

Dass die Löwen in Unterzahl und nach Rückstand noch zu einem 1:1 gegen den Aufstiegsanwärter und so zu einem wichtigen Punkt im Abstiegskampf kamen, ist die eine Seite. Die andere: Kwadwo wird in den kommenden zwei Partien der Löwen fehlen.

Das DFB-Sportgericht hat ihn "wegen eines unsportlichen Verhaltens" für zwei Spiele gesperrt, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Da Spieler und Verein dem Urteil zugestimmt haben, ist es rechtskräftig.

Das Derby am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, LIVE! bei kicker) in Unterhaching, so viel stand schon vorher fest, wird der Außenverteidiger also verpassen. Aber auch das anschließende Duell mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund wird ohne Kwadwo stattfinden.

Zwei der letzten vier Saisonspiele gehen also ohne den erfahrenen Abwehrmann über die Bühne, der im Sommer vom MSV Duisburg zu den Sechzigern wechselte und sich auf Anhieb einen Stammplatz sichern konnte. 30 Ligaspiele hat Kwadwo, der auch schon vier Zweitliga-Spiele für die Würzburger Kickers bestritten hat, bislang für 1860 absolviert, auf 32 Saisonspiele kann er noch kommen.