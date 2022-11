Nach dem 0:2 in Hamborn: KFC Uerdingen trennt sich von Voigt

Der KFC Uerdingen 05 hat am Montag nach der 0:2-Niederlage im Oberliga-Spiel bei Abstiegskandidat Sportfreunde Hamborn eine Krisensitzung einberufen, deren Ergebnis die Trennung von Trainer Alexander Voigt war.

Alexander Voigt ist nicht mehr Trainer des KFC Uerdingen 05. Das gaben die Krefelder am Montag bekannt. Vorausgegangen war eine Krisensitzung, da die Uerdinger nicht nur am Sonntag bei Kellerkind Sportfreunde Hamborn aufgrund zweier später Gegentore und einer eines Spitzenteams unwürdigen Leistung mit 0:2 verloren hatten, sondern weil der KFC generell Gefahr läuft, im Aufstiegskampf der Oberliga Niederrhein allmählich abgehängt zu werden. Spitzenreiter SSVg Velbert hat schon sieben Punkte Vorsprung auf den früheren Bundesliga-Klub.

An der Grotenburg ist man überzeugt, dass man nochmal rankommen kann an den für den Aufstieg notwendigen Platz eins, allerdings unter einem anderen Trainer als dem 79-maligen Bundesliga-Spieler. Der Vorstandsvorsitzende Damien Raths sagt in einer Meldung seines Vereins: "Nach einer ausführlicher Analyse der bisherigen Saison haben wir uns zu diesem Schritt entschieden. Wir sind weiterhin überzeugt, dass trotz des Rückstands auf die Tabellenspitze in dieser langen Saison noch genug Punkte zu vergeben sind und die Mannschaft das Potenzial hat diese zu holen."

Raths bedankte sich gleichzeitig bei Voigt, dass dieser vor rund einem Jahr in einer schwierigen Situation die Herausforderung beim KFC angenommen habe. Bis ein neuer Cheftrainer gefunden ist, wird der Sportliche Leiter Patrick Schneider das Training übernehmen.