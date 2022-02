Nach besorgniserregenden Auftritten: Leeds United trennt sich von Bielsa

Leeds United hat die Konsequenzen aus der sportlichen Talfahrt der vergangenen Wochen gezogen und sich nach dreieinhalb Jahren von Aufstiegstrainer Marcelo Bielsa getrennt.

Führte Leeds zurück in die Premier League - und muss jetzt gehen: Marcelo Bielsa. imago images/PA Images

Nur ein Punkt aus den letzten sechs Ligaspielen, besorgniserregende Auftritte beim 0:6 in Liverpool und dem 0:4 gegen Tottenham - und nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Die Klubführung sah offenbar keinen Weg mehr, gemeinsam mit Bielsa (66) noch die Kurve zu kriegen. Am Sonntagvormittag verkündete Leeds die Trennung vom exzentrischen Argentinier, der im Juni 2018 übernommen und Leeds nach 16 Jahren wieder zurück in die Premier League geführt hatte.

Er hat die Kultur des Klubs verändert und uns allen eine Siegermentalität gebracht. Leeds-Boss Andrea Radizzani über Marcelo Bielsa

"Dies war die härteste Entscheidung, die ich in meiner Zeit bei Leeds United zu treffen hatte, wenn man bedenkt, wie viel Erfolg Marcelo mit diesem Klub hatte. Er hat die Kultur des Klubs verändert und uns allen eine Siegermentalität gebracht", sagte Klubchef Andrea Radrizzani, betonte jedoch, er glaube, dass "ein Wechsel nötig ist, um unseren Premier-League-Status zu sichern".

Die vergangene Spielzeit hatte Leeds als Aufsteiger auf Platz 9 beendet und dabei die höchste Punktzahl eines Aufsteigers seit der Saison 2000/01 verbucht. In der aktuellen Saison lief es nicht mehr so rund - auch weil wichtige Leistungsträger wie Nationalspieler Kalvin Philipps oder Torjäger Patrick Bamford lange verletzt ausfielen.

Nach dem 0:4 gegen die Spurs befindet sich Leeds jedoch in akuten Abstiegsnöten. Der Tabellen-18. Burnley hat nur noch zwei Punkte weniger auf dem Konto und zudem noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.

Als Favorit auf die Bielsa-Nachfolge wird der zuletzt bei RB Leipzig tätige Jesse Marsch gehandelt.