Nach Bastians-Suspendierung: Sapina neuer Kapitän von RWE

Zwei Tage nach der Freistellung vom ehemaligen Kapitän Felix Bastians hat Rot-Weiss Essen dessen Nachfolger gefunden. Vinko Sapina übernimmt das Amt.

Am Dienstag stellte Rot-Weiss Essen mit Felix Bastians zum dritten Mal in den vergangenen zwei Jahren seinen Kapitän frei.

Auf der Pressekonferenz vor dem Freitagsspiel bei Dortmund II (19 Uhr) verkündete Trainer Christoph Dabrowski den Nachfolger: Vinko Sapina führt RWE von nun an als Kapitän aufs Feld. "Mir war es wichtig, dass ein Feldspieler, der eine zentrale Rolle spielt, die Führung übernimmt", so der Coach und führte aus: "Sportlich haben wir alle wahrgenommen, dass er ein Gewinn für unseren Verein ist. Grundsätzlich ist er jetzt rund vier Monate dabei und bringt eine natürliche Ausstrahlung sowie Autorität zum Ausdruck."

Im Grunde genommen erwarte ich, dass Vinko das tut, was er die ganze Zeit schon gemacht hat. Christoph Dabrowski

Obwohl Sapina eben erst im Sommer aus Verl nach Essen gewechselt war, genieße der Mittelfeldspieler sowohl in der Mannschaft als auch im Trainerteam ein "hohes Ansehen". Daher soll der Kroate trotz seiner neuen Rolle gar nichts verändern. "Im Grunde genommen erwarte ich, dass Vinko das tut, was er die ganze Zeit schon gemacht hat", erklärte Dabrowski.

Der neue Kapitän verpasste am vergangenen Samstag ausgerechnet im Heimspiel gegen seinen Ex-Verein Verl erstmals seit seiner Ankunft ein Pflichtspiel. Ansonsten stand er in allen zehn Partien in der Startelf (kicker-Notenschnitt: 3,0) und erzielte in Ulm sein bislang einziges Tor.

Götze rückt in den Mannschaftsrat auf

Derweil übernimmt den frei gewordenen Platz im Mannschaftsrat Felix Götze. Der Führungsspieler fehlt den Rot-Weissen allerdings im Gastspiel beim BVB. Nach seiner Bauchmuskelzerrung hatte der 25-Jährigen am Donnerstag versucht, das Training wieder aufzunehmen, brach es aber ab. Erst im Laufe der kommenden Woche erwartet der Trainer Götze zurück. Dazu ist Rechtsverteidiger Andreas Wiegel, der am Mittwoch wegen muskulären Problemen im hinteren Oberschenkel frühzeitig das Training beendete, fraglich.

Da mit dem verletzen Ekin Celebi (noch keine Partie in der laufenden Saison aufgrund von Leistenproblemen absolviert) ein weiterer Verteidiger fehlt, ist die Personalsituation in der Defensive nach der Freistellung von Bastians angespannt. Aus diesem Grund beschäftigen sich die Verantwortlichen auch mit vereinslosen Spielern. "Es ist klar, dass wir uns Gedanken machen, was vielleicht kurzfristig machbar wäre. Ob es vielleicht bei einem vertragslosen Spieler eine Konstellation gibt, dass dieser Spieler uns helfen könnte. Alles andere wäre fahrlässig", erläuterte Essens Trainer. Ihm ist allerdings bewusst, dass es nicht leicht ist, "einen geeigneten Spieler zu finden". Daher habe er vollstes Vertrauen in das aktuelle Personal, das nach den zwei hohen Niederlage bei der Zweitvertretung des BVB "alles reinwerfen wird".