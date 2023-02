Nach Abwärtsspirale: Leeds trennt sich von Marsch

Nach knapp einem Jahr endet die Zeit von Jesse Marsch bei Leeds United. Der US-Amerikaner ist vom Premier-League-Klub von seinen Aufgaben entbunden worden.

Seine erste Cheftrainer-Station außerhalb des RB-Kosmos dauerte knapp ein Jahr. Am 28. Februar 2022 hatte Jesse Marsch den Job bei Leeds United angetreten, langfristiger Erfolg wollte sich aber nicht einstellen. Nun haben die Verantwortlichen des abstiegsbedrohten Premier-League-Klubs reagiert und Marsch von seinen Aufgaben entbunden. Leeds bestätigte am Montag entsprechende Medienberichte.

Neben Marsch muss auch der Österreicher René Maric, der zuvor unter Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund als Co-Trainer gearbeitet und seit Sommer Marsch assistiert hatte, den Klub verlassen.

Marsch hatte den Job in Leeds nur knapp drei Monate nach seiner Entlassung bei RB Leipzig im Dezember 2021 übernommen und mit zwischenzeitlich fünf ungeschlagenen Spielen in Folge den Klassenerhalt geschafft. Nach einem guten Start in die laufende Saison (sieben Punkte aus den ersten drei Premier-League-Spielen) geriet Leeds jedoch erneut in den Abstiegsstrudel. In den letzten sieben Ligaspielen gelang kein Sieg mehr, der letzte Dreier datiert noch von Anfang November (4:3 gegen Bournemouth).

Nächstes Spiel schon am Mittwoch

Durch das 0:1 in Nottingham am Sonntag war Leeds auf den 17. Tabellenplatz abgerutscht und steht nur noch aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich. "Ich muss einen Weg finden, unsere guten Leistungen in Siege umzumünzen", hatte Marsch im Anschluss noch gesagt. Nun steht fest: Diesen Weg wird ein anderer finden müssen.

Laut Vereinsmitteilung ist die Suche nach einem neuen Cheftrainer schon im Gange. Wer beim Auswärtsspiel bei Manchester United am Mittwochabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) auf der Bank sitzen wird, kommunizierte Leeds nicht.