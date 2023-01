Müsel bringt Bundesliga-Erfahrung mit nach Essen

Rot-Weiss Essen hat kurz vor Schließung des Winter-Transferfensters einen Neuzugang mit Bundesliga-Erfahrung verpflichtet.

Offensivspieler Torben Müsel wechselt von Borussia Mönchengladbach zum Drittligista-Aufsteiger nach Essen, derzeit 14. der Tabelle. Der 23-Jährige war 2018 vom 1. FC Kaiserslautern nach Gladbach gekommen, setzte sich in der Bundesliga-Mannschaft der Borussia aber nie durch. Ein Neuanfang bei einem anderen Verein sei für Müsel das Beste, sagte Gladbachs Sportdirektor Roland Virkus am Montag.

Müsel, der schon mehrmals in seiner Karriere mit Verletzungen zu kämpfen hatte, kam in der Bundesliga zweimal für die Elf vom Niederrhein zum Einsatz. In der vergangenen Saison war Müsel für ein halbes Jahr an den belgischen Erstligisten KAS Eupen ausgeliehen. Für die zweite Mannschaft der Gladbacher spielte er in dieser Runde zehnmal in der Regionalliga West und erzielte dabei fünf Tore. In Essen unterschrieb Müsel einen Vertrag bis 2024.

In der Offensive sehr variabel

"Wir haben noch nach einem Spieler gesucht, der in der Offensive nahezu jede Position besetzen kann und uns für den Gegner schwerer ausrechenbar macht", erklärte RWE-Sportdirektor Jörn Nowak den Schritt. "Mit Torben haben wir einen solchen Spielertypen gefunden. Er kann uns mit seiner Torgefahr und seinen spielerischen Fähigkeiten direkt weiterhelfen, ist aufgrund seines Alters aber auch noch entwicklungsfähig und bringt viel Potenzial mit."

"Ich bin überzeugt davon, dass Torben uns gefährlicher machen und weiterhelfen wird“, sagte Chef-Trainer Christoph Dabrowski in der Vereins-Mitteilung über den Neuzugang, der sich seinerseits freut, "mich zukünftig auf Drittliganiveau beweisen zu können. Die Verantwortlichen haben mir einen klaren Plan für die Zukunft aufgezeigt und ich werde alles geben, um der Mannschaft weiterzuhelfen", so Müsel, der das Trikot mit der Nummer 26 erhält.

