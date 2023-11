Zwei Doppelpacker, aber kein Sieger in Münster

Preußen Münster und Viktoria Köln haben den 16. Spieltag in Liga drei mit einem torreichen Duell beschlossen. Sowohl Münsters Malik Batmaz als auch Kölns Luca Marseiler erzielten jeweils zwei Treffer.

Preußen-Coach Sascha Hildmann vertraute nach dem 2:2 beim SC Freiburg II beinahe derselben Elf. Lorenz (Bank) rotierte aus der ersten Elf raus, dafür begann Böckle.

Kölns Trainer Olaf Janßen brachte nach dem 1:5 gegen Dynamo Dresden Lorch, May und Najar, die Greger (Gelb-Rot-Sperre), Koronkiewicz und Becker (beide Bank) ersetzten.

Münster mit dem besseren Start, aber individuellen Fehlern

Münster erwischte den besseren Start in die Partie, Kankam Kyerewaa gehörte der erste gute Abschluss der Begegnung (8.). Immer wieder versuchten die Hausherren es mit Flanken über die Außen. Köln hatte in der Anfangsphase Probleme, war fehlerbehaftet, profitierte dann aber von individuellen Fehlern der Hausherren. Zunächst schenkte Koulis eine Ecke her, die Kubatta per Kopf verwertete (23.). Neun Minuten später traf Marseiler nach folgenschwerem Fehler von Scherder im Aufbau.

Münster wirkte für einige Minuten etwas angeknockt und hatte Glück, dass Bazzoli nur drei Minuten nach seiner Gelben Karte nicht vom Platz flog (39.). Ausgerechnet er traf kurz vor der Pause zum Anschluss - und es wurde aus Münsteraner Sicht noch besser, denn Batmaz glich noch vor der Pause sogar aus (45.). Beinahe wäre dann wiederum den Gästen aus der Domstadt die umgehende Antwort gelungen (45.+1).

Preußen lässt zahlreiche Chancen aus

Nach der Pause dauerte es keine zwei Minuten, bis die Partie zurück auf Temperaturen war. Batmaz traf - erneut nach Vorlage des sehr auffälligen Grodowski - zum 3:2 (47.). Nur fünf Minuten später gelang den Gästen durch Marseiler der erneute Ausgleich. Münster hatte in der Folge Feldvorteile und vor allem die besseren Chancen. Mrowca (56.), Kankam Kyerewaa (59.), Batmaz (62.) und Preißinger (63.) schossen aber am Tor vorbei oder scheiterten am teils glänzend aufgelegten Voll im Kölner Tor.

Die Gäste setzten auf Entlastungsangriffe, Mustafa hatte einen von ihnen (82.), gefährlich wurde es dabei aber genauso wenig wie beim Scherenschuss von Wegkamp auf der anderen Seite (85.). Marseiler (89.) und auch Grodowski (90.) tauchten noch einmal vor den Toren auf, am Ende blieb es aber beim 3:3. Dem Sieg waren die Gastgeber aufgrund zahlreicher Chancen im zweiten Durchgang etwas näher. Münster verliert auch das fünfte Heimspiel in Serie somit nicht.

Preußen ist am kommenden Samstag (14 Uhr) zu Gast in Saarbrücken. Zweieinhalb Stunden später um 16.30 Uhr kämpft Viktoria Köln dann gegen den SSV Ulm 1846 um Punkte.