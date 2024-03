Aus! Münster gewinnt das siebte Spiel in Folge, bleibt zum zwölften Mal in Serie ungeschlagen - und zieht in der Tabelle an Dresden vorbei.

Abpfiff

90' +5 Münster hat nochmal Einwurf an der Eckfahne.

90' +5 Die Nachspielzeit ist abgelaufen.

90' +4 Nach der folgenden Ecke entsteht Chaos, der Ball wird kurzzeitig von Scherder gesperrt, Broll ist mit vorne. Am Ende packt Schulze Niehues zu.

90' +3 Das war die Riesenchance zum Ausgleich! Nach einer Kopfballverlängerung taucht Meißner halbrechts im Strafraum frei auf und zwingt Schulze Niehues zu einer Glanzparade.

90' +2 Steczyk holt einen Freistoß in der SGD-Hälfte aus. Keine Torgefahr, aber wichtige Sekunden für Münster.

90' +1 Vier Minuten Nachspielzeit werden angezeigt.

90' +1 Arslan läuft an - und jagt den Ball in die Mauer.

90' Bazzoli foult Meißner einen Meter vor der Strafraumkante. Der Ball liegt halblinks - sehr, sehr gute Möglichkeit.

89' Konter der Hausherren, aber Steczyk nimmt links das Tempo raus. Die Adlerträger bleiben aber in Ballbesitz.

89' Dresden steht mit neun Feldspieler in Münsters Hälfte, aber die Lücke ist nicht da - und wenn doch, mangelt es wie eben Schäffler an Präzision.

88' Schäffler kommt aus guter Position an den Ball, bringt diesen aber nicht Richtung Tor.

88' Klasse Versuch von Steczyk, der sich links im Strafraum durchsetzt und dann aus spitzem Winkel drüber schießt.

86' Die Gäste machen auf, für Münster ergeben sich Räume. Doch das Hildmann-Team nutzt diese noch zu nachlässig.

86' Da lag das 2:0 in der Luft, doch Wegkamp stand im Abseits.

85' Hauptmann räumt Schad im Kampf um den Ball ab. Offensivfoul.

81' Gelbe Karte (Dresden)

Kammerknecht

Kammerknecht lässt sich von Steczyk vernaschen, der auf dem linken Flügel mit einer einfachen Drehung ganz viel Wiese vor sich hat. Der Dresdner weiß sich nur mit einem taktischen Foul zu helfen.

80' Dynamo ist das Bemühen keineswegs abzusprechen. Es fehlt aber die entscheidende Durchschlagskraft.

78' Die Partie ist jetzt zerfahren, viele Fouls bremsen den Spielfluss, lassen aber auch die Emotionen hochkochen. Es deutet sich eine spannenden, intensive Schlussphase an.

77' Grodowski steht zum wiederholten Male im Abseits. Die SG-Defensive ist da sehr clever.

74' Aufregung im Stadion: Die Hausherren fordern einen Handelfmeter - und den könnte man durchaus geben, denn Lewald fährt den Ellbogen aus, um den Ball zu stoppen. Referee Patrick Schwengers winkt ab.

69' Lemmer kommt nach einer feinen Kombination von Lemmer rechts im Strafraum zum Abschluss, er verzieht jedoch.

67' Lemmer passt von der Grundlinie zurück auf Meißner, dessen flache Direktabnahme Scherder blockt.

61' Wo bleibt die Reaktion der Gäste? Münster spielt jetzt mit größerer Sicherheit, Dynamo sucht die eigene Linie.

56' Nach einer Ecke landet der Ball bei Bünning, der nach kurzen Annahme abzieht, aber zur Ecke geblockt wird.

54' Anfang justiert sofort sein Team neu. Doch wie steckt Dynamo diesen Rückschlag weg?

52' 1:0 Tor für Münster

Batmaz (

Kopfball, Kopfball, M. Lorenz Dynamo ist aktiver, doch Münster führt! Lorenz schlägt eine schwungvolle Flanke in den Strafraum. Batmaz hält den Kopf hin und lenkt die Kugel aus rund elf Metern ins lange Eck.

51' Gelbe Karte (Dresden)

Bünning

Bünning räumt Grodowski genau vor der Preußen-Bank ab. Der SG-Verteidiger plädiert zwar vehement auf "Ball gespielt", doch für sein Einsteigen sieht er die Gelbe Karte. Richtige Entscheidung.

49' Meißner wird vor dem Strafraum angespielt, dreht sich und holt mit seinem abgefälschten Schuss eine Ecke heraus.

49' Sofort rollt der Konter, doch Grodowskis Abschluss wird dann ebenfalls abgeblockt.

48' Da bahnte sich eine gute Möglichkeit für Dynamo an, doch Meißner wird im Strafraum gestellt und sein Schuss dann geblockt.

46' Frecher Versuch von Lorenz, der die Kugel von links einfach scharf auf das Tor gibt und das Außennetz trifft.

46' Weiter geht's.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause in Münster. Dresden ist das bessere Team und hat nach einem Freistoß die beste Chance des Spiels. Preußen tut sich schwer, insgesamt bewegt sich die Partie auf mäßigem Niveau.

Halbzeitpfiff

43' Grodowski kommt aus kurzer Distanz zum Abschluss, doch Broll fährt den Fuß aus. Allerdings war die Situation wegen Abseits schon abgepfiffen.

35' Tempo und Niveau bleiben überschaubar. Dynamo ist etwas aktiver, Münster tut sich auch nach über einer halben Stunde schwer.

32' Die Gäste wollen einen Elfmeter: Meißner nimmt den Ball im Strafraum an, Scherder tritt am Ball vorbei und erwischt danach wohl den Stürmer.

31' Arslan schlägt einen Eckstoß vor das Tor, doch daraus resultiert keine Torchance.

29' Gelbe Karte (Münster)

Mrowca



29' Gelbe Karte (Münster)

Bouchama

Nach einem Foulspiel an Mrowca sieht Bouchama Gelb.

26' Park holt eine Ecke heraus. Die bringt aber nichts ein.

24' Mal eine Annäherung der Hausherren: Grodowski schlägt das Spielgerät von rechts scharf vor das Tor. Doch Batmaz als potenzieller Abnehmer ist zu weit weg, um das Zuspiel zu verwerten.

24' Die Akzente setzen bislang die Gäste.

23' Lemmer setzt sich auf dem rechten Flügel stark durch, verpasst dann aber den Zeitpunkt für Abspiel oder Abschluss. Die Kugel wird nochmal auf die Seite zu Park gespielt, dessen Flanke dann in den Armen von Schulze Niehues landet.

21' Arslan probiert es aus der Drehung kurz vor der Strafraumkante - weit vorbei.

19' Schad hat viel Platz auf dem rechten Flügel und holt einen Einwurf auf Höhe des Strafraums heraus.

16' Münster versucht sich zu befreien, aber so richtig lässt Dynamo den Aufsteiger noch nicht zur Entfaltung kommen.

13' Da ist sie, die erste dicke Chance - und die hat es in sich! Nach einem Arslan-Freistoß kommt Bünning zentral zum Kopfball und setzt die Kugel an die Latte. Schulze Niehues ist wohl auch noch dran.

10' Zerfahrener Beginn von beiden Seiten. Torchancen sind noch Mangelware.

6' Die Adlerträger suchen den Weg gewohnt direkt und steil nach vorne. Allerdings leistet sich Münster noch einige Ungenauigkeiten.

4' Arslan probiert es aus der zweiten Reihe - abgeblockt.

2' Die Bedingungen sind nur noch atmosphärisch klasse. Auch der frisch erneuerte Rasen, erst der zweite Tausch seit Bundesliga-Gründung 1963, sieht gut aus.

1' Der Ball rollt. Münster spielt in Grün-Schwarz. Die Gäste ganz in Gelb.

Anpfiff

13:51 Uhr Die Stimmung ist großartig - gleich geht es los.

13:42 Uhr Das heutige Spiel ist ausverkauft. Überhaupt ist die Euphorie in Münster groß. Der Aufsteiger begeistert und kann - so Cheftrainer Sascha Hildmann - eigentlich "gar nichts mehr verlieren".

13:41 Uhr Dresden hingegen verspielte in den vergangenen Wochen ein komfortables Polster auf den Relegationsrang. Coach Anfang steht unter Druck. Wie bedeutend das heutige Spiel ist, verdeutlicht die Tatsache, dass die Sachsen bereits am Donnerstag angereist sind.

13:29 Uhr Die heutige Ausgangslage hat es in sich: Münster surft auf einer Welle des Erfolgs und ist seit elf Punktspielen unbesiegt. Die Preußen haben sich damit auf Rang vier geschoben und könnten heute mit einem Sieg an der zweitplatzierten SG Dynamo vorbeiziehen.

13:19 Uhr Dynamo-Trainer Markus Anfang verändert seine Startelf nach dem 0:0 gegen den SSV Ulm auf drei Positionen: Ehlers (Rot-Sperre), Will und Kutschke (jeweils Gelb-Sperre) werden durch Bünning, Herrmann und Meißner ersetzt.

13:07 Uhr Preußen-Coach Sascha Hildmann nimmt im Vergleich zum 2:1-Sieg bei 1860 München nur eine Veränderung vor: SC-Urgestein Scherder kehrt nach Infekt zurück und ersetzt den erkrankten Hahn (nicht im Kader).