1860 München beendet seine Serie von vier Niederlagen in Folge und macht durch den 3:1-Sieg gegen Viktoria Köln einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib. In einem Spiel, das lange Zeit ausgeglichenen verlief, brachten zwei katastrophale Fehler der Gäste die Löwen auf die Siegerstraße, die auch nach dem Anschlusstreffer von Lorch nicht in Panik gerieten und nach dem Treffer von Verlaat die Führung abgezockt herunterspielten.

Abpfiff

90' +5 Güler probiert es nochmal aus 16 Metern, der Schuss wird zur Ecke geblockt.

90' +3 Spielerwechsel (1860 München)

Bangerter kommt für Steinhart Bangerter feiert nun auch noch sein Profi-Debüt.

90' +2 Schröter setzt sich an der Grundlinie gegen zwei Gegenspieler durch, seine Flanke in die Mitte findet keinen Abnehmer.

90' +1 Noch fünf Minuten Nachspielzeit muss 1860 München überbrücken, dann gewinnen die Löwen erstmals nach vier Niederlagen wieder.

89' Spielerwechsel (1860 München)

Güler kommt für Guttau Nun ist auch Güler neu im Spiel und natürlich lässt sich Guttau Zeit beim Verlassen des Platzes.

88' Die Viktoria ist nun von der Rolle. Ein einfacher Pass im Aufbau landet im Seitenaus.

86' Die Domstädter bekommen aus dem linken Halbfeld noch mal einen Freistoß zugesprochen. Marseiler verzieht den Ball aber ins Toraus.

85' Für den Kölner Kapitän geht es weiter.

84' Nach einem Zusammenprall im Strafraum muss Schultz behandelt werden.

82' Auf der Gegenseite kommt Guttau im Strafraum zum Abschluss, nachdem Lakenmacher ein Luftloch geschlagen hat. Doch wie wenige Minuten zuvor fliegt auch dieser Ball wieder weit übers Tor.

80' Anselm kommt nach Hereingabe von der rechten Seite an den Ball, doch braucht zu lange, um den Ball zu kontrollieren, sodass die Münchner den Ball aus dem Strafraum befördern können. Marseiler und Schultz schießen in der Folge aus der Distanz - geblockt und weit drüber.

78' Die Viktoria versucht nun, Becker immer wieder mit hohen Bällen zu finden. Dieser ist jedoch bei Glück und Verlaat in guten Händen.

76' Guttau macht es links im Strafraum eigensinnig und probiert es aus spitzem Winkel selbst, knapp am rechten Pfosten vorbei.

74' Erstmals seit dem 25. Spieltag haben die Münchner wieder mehr als ein Tor geschossen - damals waren es im Derby gegen den FC Ingolstadt auch schon drei.

71' 3:1 Tor für 1860 München

Verlaat (

Kopfball, Kopfball, M. Schröter Verlaat erhöht nach einer Ecke! Morris schlägt die Flanke von der rechten Seite Richtung ersten Pfosten, Verlaat setzt sich durch und köpft ins lange Eck.

70' Spielerwechsel (Vikt. Köln)

Sticker kommt für Handle Sticker ersetzt Handle, der sich allerseits aktiv präsentierte, aber zuletzt schon humpelte.

68' Ouro-Tagba zieht von der linken Seite in die Mitte und kann gerade noch vom Ball getrennt werden. Der Einwechselspieler scheint sich dabei weh getan zu haben. Die Pause wird genutzt, um eine Trinkpause zu machen.

66' Spielerwechsel (Vikt. Köln)

Anselm kommt für Engelhardt Der unglücklich Eigentor-Schütze geht vom Platz. Mit Anselm kommt ein weiterer Offensiver, außerdem war Engelhardt schon vorbelastet.

65' Frey jagt den Ball aus der Distanz in den Himmel.

63' Spielerwechsel (1860 München)

Lakenmacher kommt für Zwarts Die ersten Wechsel im Spiel.

60' Lopes Cabral wird von Ludewig links im Strafraum fair vom Ball getrennt und will den Ball nach vorne tragen. Marseiler kommt angerauscht und bringt den Verteidiger zu Fall. Der Viktoria-Spieler muss aufpassen, Schiedsrichter Prigan spricht ein ernstes Wörtchen mit dem Offensivspieler.

58' Nach einer gegnerischen Ecke kann die Viktoria kontern: Marseiler treibt über links an und findet Russo auf der gegenüberliegenden Seite. Der aufgerückte Mittelfeldspieler lässt mit einer Finte einen Spieler aussteigen, der Abschluss wird aber in höchster Not geblockt.

57' Schröter zieht von der rechten Seite in die Mitte und kommt zum Abschluss, Voll ist zur Stelle und pariert zur Seite.

56' Nach vier Niederlagen in Serie zeigen sich nun die Löwen nach dem Anschlusstreffer nicht mehr ganz so sicher. Hillers Passversuch landet im Seitenaus.

55' Gelbe Karte (Vikt. Köln)

Engelhardt

Engelhardt kommt in der gegnerischen Hälfte zu spät.

52' Die Viktoria belohnt sich für seine Mühen: Zum Ende der ersten Hälfte kamen die Gäste schon immer besser ins Spiel und profitierten nun davon, dass die Löwen nun nicht konsequent defensiv verteidigt hatten.

50' 2:1 Tor für Vikt. Köln

Lorch (

Linksschuss) Linksschuss) Der schnelle Anschluss! Nach dem Freistoß können die Hausherren den Ball nicht klären, sodass Becker rechts im Strafraum zum Abschluss kommt. Hiller lenkt den Abschluss noch an den linken Pfosten. Vom Aluminium springt der Ball jedoch vor die Füße von Lorch, der zentral vor dem Tor den Ball über die Linie stochert.

49' Gelbe Karte (Vikt. Köln)

L. Marseiler

Nachdem Marseiler den Freistoß zu früh ausführt, wird er zu seinem Unverständnis verwarnt.

48' Marseiler holt nach Foul von Guttau einen Freistoß von der rechten Seite heraus.

46' Unverändert starten beide Teams in den zweiten Abschnitt.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Dann ist Pause in München: 1860 München führt dank zweier katastrophaler Fehler der Viktoria Köln in einer eigentlich ausgeglichenen Partie zur Pause mit 2:0. Die Hausherren dürfen nach der Pause nicht nachlassen, nachdem die Domstädter nach Problemen in den ersten 30 Minuten immer besser ins Spiel finden.

Halbzeitpfiff

45' +1 Marseiler mit dem wohl letzten Abschluss der ersten Hälfte. Mehrere Meter am Tor vorbei.

45' +1 Steinhart fällt seinen Gegenspieler an der Mittellinie und wird ermahnt.

45' Drei Minuten werden im ersten Abschnitt nachgespielt.

44' Kwadwo legt eine Seitenverlagerung von Marseiler unbeabsichtigt in den Lauf von Handle, der sofort aus 15 Metern abzieht. Der Ball fliegt ein Meter übers Tor.

42' Der Ball liegt im Münchner Tor, jedoch stand El Mala beim langen Ball in die Spitze im Abseits. Dennoch macht der 17-Jährige das eiskalt und ließ Hiller mit einem Lupfer keine Chance. 1860 muss trotz der Führung aufpassen.

41' Lopes Cabral klärt im Zweikampf gegen Schröter. Sehr zum Missfallen aller Fans und Spieler wird auf Abstoß entschieden.

40' El Mala taucht in einer Umschaltbewegung rechts im Strafraum auf, doch Kwadwo bleibt resolut und erobert den Ball.

39' Lopes Cabral legt eine weite Flanke noch mal in die Mitte. Becker will es artistisch machen, im Verbund kann der Seitfallzieher aber geblockt werden.

37' Wie reagiert die Viktoria auf den nächsten Rückschlag. Die Gäste liegen nach zwei katastrophalen Fehlern hinten.

35' 2:0 Tor für 1860 München

Engelhardt (

Eigentor, Rechtsschuss) Eigentor, Rechtsschuss) Unfassbares Eigentor! Engelhardt will von der rechten Außenline seinen Keeper anspielen, der sich rechts neben dem Tor anbietet. Dies bekommt der Mittelfeldspieler allerdings nicht mit. Voll probiert noch alles, um den Pass zu erlaufen, kann dem Ball aber nur zuschauen, wie er ins untere linke Eck rollt.

34' Muteba nimmt bei seinem Startelf-Debüt im Mittelfeld Tempo auf und kann nur von Handle mit einem Foul gestoppt werden.

32' Nachdem bisher - besonders offensiv - von der Viktoria wenig zu sehen war, präsentieren sich die Gäste mittlerweile bemühter. Dennoch beißen sich die Domstädter im letzten Drittel die Zähne aus. Lorch probiert es aus der Distanz - weit drüber.

30' Handle schleudert einen Einwurf von der rechten Seite weit in die Mitte, doch Ludewig ist vor Marseiler am Ball.

28' Marseiler und Lopes Cabral probieren es auf der linken Seite mit einem Doppelpass, doch dieser wird für den Außenverteidiger zu weit.

27' Die Partie geht nun mit einem weiten Schlag von Hiller weiter.

24' Bei den warmen Temperaturen in München (ca. 25 Grad) schickt der Schiedsrichter beide Mannschaften an die Seitenlinie für eine Trinkpause.

22' Auch diese Ecke wird gefährlich: Zwarts taucht sechs Meter vor dem Tor frei auf. Der Kopfball des Torschützen ist jedoch wie vor einer knappen Viertelstunde bei Lorch zu unplatziert.

22' Kwadwo dringt auf der linken Seite in den Strafraum ein, doch Lorch kann zur Ecke blocken.

20' Bislang zeigen sich die Hausherren als das aktivere Team und überzeugen vor allem durch konsequentes Zweikampfverhalten.

18' El Mala versucht auf der Gegenseite, seine Farben anzumelden. Die Flanke des Youngsters von der rechten Seite kann allerdings aus der Gefahrenzone geköpft werden.

16' 1:0 Tor für 1860 München

Zwarts (

Linksschuss) Linksschuss) Die Hausherren gehen dank einer Einladung der Viktoria in Führung! Dietz spielt den Ball Zwarts im Strafraum in die Füße. Mit etwas Glück legt sich der Stürmer das Leder an Engelhardt vorbei. Sein Abschluss aus sieben Metern wird noch abgefälscht und schlägt unhaltbar für Voll im rechten Eck ein.

12' In dieser Phase setzt sich nun 1860 in der gegnerischen Hälfte fest, kann allerdings noch nicht für gefährliche Abschlüsse sorgen. Ein Freistoß aus dem linken Halbfeld fliegt ins Toraus.

11' Zwarts probiert es von der Strafraumkante aus der Drehung. Voll fängt den Ball, der eh einen Meter neben das Tor gegangen wäre.

10' Zwarts geht nach einem Duell im Strafraum mit Dietz zu Boden, für Schiedsrichter Prigan liegt kein Foul vor.

9' Bisher kommt eher wenig Spielfluss in die Partie, Handle haut einen Ball exemplarisch einfach nur mal nach vorne - Ballverlust.

8' Marseiler findet Lorch bei der anschließenden Ecke am Elfmeterpunkt, der komplett frei steht. Hiller im Tor kann den unplatzierten Versuch aber sicher fangen.

6' Kwadwo kann eine Flanke vor El Mala ins Aus klären. Die Domstädter bleiben doch dran und holen in der Folge eine erste Ecke heraus.

5' Wieder probieren es die Hausherren von der rechten Seite per Flanke, Muteba rutscht allerdings im Zentrum aus und kann so für keine Gefahr sorgen.

4' Die Löwen zeigen sich erstmals auf der anderen Seite, eine Flanke von der rechten Seite landet allerdings nur in den Armen von Voll.

2' Handle taucht in der gegnerischen Hälfte auf und holt einen Freistoß für die Viktoria heraus. Dieser wird kurz herausgespielt. Rückkehrer Lopes Cabral kann das Leder nach einer Ballverlagerung nicht erreichen.

1' Nun beginnt auch das Spiel in Giesing: Viktoria Köln stößt in dunkelblauen Trikots die Begegnung an.

Anpfiff

14:58 Uhr Mit einer Stunde Verspätung führt nun Schiedsrichter Felix Prigan beide Mannschaften auf den Rasen.

14:30 Uhr Mittlerweile machen sich nun auch beide Mannschaften auf dem Rasen des Stadions an der Grünwalder Straße warm.

14:10 Uhr Der offizielle Anstoß um 15 Uhr ist bestätigt und in der Zwischenzeit gibt auch der TSV 1860 München auf seinen Social-Media-Kanälen bekannt, dass der Einlass ins Stadion begonnen hat.

14:06 Uhr "Dieses rauf und runter fahren macht etwas mit dem Kopf", bekräftigt Janßen, deshalb gab es noch ein paar motivierende Worte des Routiniers für seine Schützlinge. Besonders nachdem der Viktoria-Trainer davon ausgeht, dass "die Mannschaft, die mit der Situation besser umgehen kann, einen gewissen Vorteil hat."

14:00 Uhr Für Olaf Janßen ist es, wie der Trainer bei MagentaSport zugibt auch eine "Premiere", eine Verzögerung aufgrund des Ausfalles der Lautsprecheranlage hat der Trainer auch nicht erlebt. "Aber das ist das Schöne am Fußball, es passiert immer was Neues", zeigt sich Janßen aber entspannt und liefert einen kleinen Einblick in die nun veränderte Vorbereitung der Spieler: "Wir sind froh, dass jetzt eine Zeit mit 15 Uhr steht. Wir gehen um 14.18 Uhr raus, dann können wir uns an unseren Fahrplan halten."

13:30 Uhr Aufgrund eines Serverausfalls funktioniert im Stadion an der Grünwalder Straße die Lautsprecheranlage nicht. Die Stadioneröffnung verschiebt sich deshalb voraussichtlich auf 14 Uhr, der Anpfiff soll dann um 15 Uhr beginnen. Durch den Ausfall der Stadiontechnik herrschen bei der Polizei Bedenken, dass im Notfall nicht mit den Zuschauern kommuniziert werden kann. Es wird aktuell daran gearbeitet, dass Mikrofone am Stadion angebracht werden und somit der sichere Einlass gewährt werden kann.

13:25 Uhr Auf der Gegenseite darf sich Viktoria-Coach Janßen über die Rückkehr seines Top-Scorers freuen. Nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre kehrt Marseiler (17 T/A diese Saison) zurück in die Startelf, genauso wie Lobes Cabral, der eine Gelbsperre absaß. Die beiden Rückkehrer ersetzen Koronkiewicz (Gelbsperre) und de Meester.

13:20 Uhr Im Vergleich zur Vorwoche muss Löwen-Trainer Argirios Giannikis auf defensiven Mittelfeldmann Rieder verzichten, der bei der 0:1-Niederlage in Freiburg seine fünfte Gelbe Karte gesehen hat. Dies bleibt aber nicht der einzige Wechsel bei den Münchnern. Mit Greilinger, Vrenezi, Lakenmacher (jeweils Bank), Starke und dem Mittelfeldspieler weichen insgesamt fünf Spieler aus der Anfangsformation, dafür beginnen Glück, Frey, Steinhart, Muteba (Startelfdebüt) sowie Zwarts.

13:05 Uhr Sorgen, von denen sich der heutige Gegner, Viktoria Köln, dank eines hart erkämpften 1:0-Sieges gegen den VfB Lübeck in der Vorwoche weitestgehend befreit hat. Das Team von Trainer Olaf Janßen trotzt einer bislang herausfordernden, weil von Verletzungen und Ausfällen geprägten Saison. Besonders hervorzuheben die Entwicklung der jungen Spieler unter dem 57-Jährigen: Exemplarisch feierte der 17-jährige El Mala gegen Lübeck sein Startelf-Debüt und avancierte inkl. Tor gleich zum Mann des Spieles.