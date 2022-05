Alba schlägt Bayern bei der Generalprobe für die Play-offs

Drei Tage vor dem Start der Play-offs in der Basketball-Bundesliga hat Alba Berlin Dauerrivale FC Bayern Basketball besiegt. Die Hauptstädter gewannen 83:78 (41:34).

Die Münchner mussten kurzfristig ohne ihren gesundheitlich angeschlagenen Cheftrainer Andrea Trinchieri auskommen, Assistent Slaven Rimac übernahm und sah einen Fehlstart. Die Gäste aus Berlin starteten mit einem 10:0-Run in die Partie. Den Münchner gelang es aber in der Folge, die Partie ausgeglichen zu gestalten und auch selbst in Führung zu gehen. Kurz vor Schluss setzte sich Alba aber entscheidend ab. Yovel Zoosman brachte den Sieg der Berliner um Topscorer Jaleen Smith (24 Punkte) Sekunden vor Schluss an der Freiwurflinie unter Dach und Fach.

"Wir haben es immer wieder geschafft, nach einem Run der Bayern zurückzukommen. Wir haben uns nicht irritieren lassen und unser Spiel weitergespielt", sagte Alba-Profi Louis Olinde bei MagentaSport: "Das tut natürlich gut, mit einem Sieg hier in München in die Play-offs zu gehen. Wir wollen deutscher Meister werden."

Der amtierende Titelverteidiger Alba Berlin trifft am Freitag (19 Uhr) im ersten Viertelfinalspiel auf Brose Bamberg (8.). Der FC Bayern, Dritter, erfährt erst am Mittwochabend, ob es in der ersten Runde gegen die MHP Riesen Ludwigsburg oder die Niners Chemnitz gehen wird.