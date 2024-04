Messis Titeltraum geplatzt: Böser Torwartpatzer leitet Inters Aus ein

Inter Miami hat das Halbfinale im CONCACAF Champions Cup klar verpasst. Im Rückspiel beim CF Monterrey half auch Lionel Messis Startelf-Comeback nicht, während Jordi Alba vom Platz flog.

Auf Inter Miami werden der FC Bayern und Borussia Dortmund bei der Klub-WM 2025 schon einmal nicht treffen. Um beim generalüberholten Wettbewerb, der im kommenden Jahr in den USA erstmals mit 32 Teams ausgetragen wird, dabei zu sein, hätte die Mannschaft um Lionel Messi die diesjährige Ausgabe des CONCACAF Champions Cup gewinnen müssen. Doch am frühen Donnerstagmorgen (MESZ) schied sie sang- und klanglos im Viertelfinale gegen den CF Monterrey aus.

Nach der späten 1:2-Heimniederlage im Hinspiel vor einer Woche setzte es für Inter beim mexikanischen Spitzenklub ein 1:3. Das Unheil begann mit einem schweren Patzer von Torhüter Drake Callender. Der 26-Jährige spielte den Ball im eigenen Strafraum unbedrängt in die Füße von Brandon Vazquez, der das Geschenk dankbar zur Führung annahm (31.). Als der ehemalige MLS-Profi German Berterame mit einem sehenswerten Fernschuss auf 2:0 erhöhte (58.), war Monterreys Halbfinaleinzug praktisch perfekt.

Jordi Albas schneller Abgang - Messis Assist kommt zu spät

Jesus Gallardo sorgte per Kopf sogar noch fürs 3:0 (64.), während Jordi Alba auf der anderen Seite binnen vier Minuten mit Gelb-Rot vom Platz flog (77.). Messi, der am Wochenende nach wochenlanger Pause wegen einer Oberschenkelverletzung als Joker sein Comeback gefeiert und gleich getroffen hatte, stand in der Startelf, konnte diesmal aber kaum Akzente setzen. Immerhin bereitete der Weltmeister noch Inters Ehrentreffer durch Diego Gomez vor (85.).

Inter, in die neue MLS-Saison mit zwölf Punkten aus acht Spielen gestartet, hatte sich als Leagues-Cup-Sieger für den CONCACAF Champions Cup qualifiziert, der Champions League für Klubs aus Nord- und Zentralamerika sowie der Karibik. Monterrey war aber wie im Vorfeld befürchtet eine Nummer zu groß.

Um die nächste Endspielteilnahme spielt der fünfmalige Sieger des Wettbewerbs und Klub-WM-Teilnehmer 2025 gegen den amtierenden MLS-Champion Columbus Crew, der ein rein mexikanisches Halbfinale mit einem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen bei den Tigres UANL verhinderte. Im zweiten Halbfinale stehen sich Meister CF America und CF Pachuca gegenüber.