Monatelanger Ausfall? Nkunku fehlt Chelsea nach Knie-OP

Das Pflichtspiel-Debüt von Christopher Nkunku (25) beim FC Chelsea wird noch länger auf sich warten lassen. Der Neuzugang von RB Leipzig musste am Knie operiert werden.

Wie die Blues am Dienstag mitteilten, hat Nkunku sich dem Eingriff am Knie bereits unterzogen und wird nun in London das Reha-Programm absolvieren. Eine genaue Prognose zur Ausfallzeit gibt der Verein in seiner Stellungnahme nicht ab, schreibt aber von einem "längeren Zeitraum", in dem der Franzose dem Team nicht zur Verfügung stehen wird. Medienberichten zufolge könnte Nkunku bis zu vier Monate ausfallen. Bewahrheitet sich dies, würde er weite Teile der Hinrunde verpassen.

Die Verletzung hatte sich Nkunku beim Testspiel gegen Borussia Dortmund am vergangenen Mittwoch in Chicago (1:1) zugezogen. In der 22. Minute hatte er den Platz nach Untersuchung durch die medizinische Abteilung verlassen müssen. Chelsea-Coach Mauricio Pochettino hatte nach der Partie noch gehofft, "dass es nichts Größeres ist" - offenbar vergeblich.

Nach Nkunkus Verletzung war in England über die schlechte Beschaffenheit des Platzes im Soldier Field diskutiert worden, in dem normalerweise das NFL-Team Chicago Bears seine Heimspiele austrägt. "Der Platz ist nicht perfekt, denn normalerweise wird die Anlage für einen anderen Sport genutzt", sagte Pochettino im Anschluss, suchte die Schuld für die Verletzung des Neuzugangs aber nicht beim Rasen: "Es war einfach Pech." Auch das MLS-Team Chicago Fire trägt im Soldier Field seine Spiele aus.

Nkunku war im Sommer für gut 60 Millionen Euro von RB Leipzig zu den Blues gewechselt, nachdem er zuvor die kicker-Torjägerkanone für die Saison 2022/23 gemeinsam mit Bremens Niclas Füllkrug gewonnen hatte. Bis zu seiner Verletzung wusste er in den Vorbereitungsspielen des Premier-League-Klubs zu überzeugen: Sowohl beim 5:0 gegen Wrexham als auch beim 4:3 über Brighton und beim 2:0 gegen Fulham hatte er getroffen und galt damit als großer Hoffnungsträger, um die Torarmut der Blues aus der vergangenen Saison zu beheben.

Für Chelsea ist es bereits der zweite Verletzungs-Rückschlag der Sommer-Vorbereitung. Im Juli hatte Nkunkus Landsmann Wesley Fofana einen Kreuzbandriss erlitten, der ehemals rund 80 Millionen Euro teure Innenverteidiger wird dem Londoner Klub damit für weite Teile der Saison fehlen. Als Ersatz für Fofana hatte Chelsea zuletzt Axel Disasi aus Monaco verpflichtet. Auch in der Offensive könnte noch etwas passieren - die Gerüchte werden nach nach Nkunkus Verletzung jedenfalls nicht weniger werden.