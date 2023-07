Kreuzbandriss: Fofana fällt monatelang aus

Herber Schock für den FC Chelsea und Wesley Fofana. Der 22-jährige Innenverteidiger hat sich das Kreuzband gerissen und wird dem englischen Hauptstadtklub monatelang fehlen.

Wie die Blues bekanntgaben, hat sich Fofana bereits am Kreuzband operieren lassen und ist entsprechend auch nicht mit in die USA gereist, wo die Londoner Teile ihrer Saisonvorbereitung absolvieren werden. Fofana bleibt, seit er bei Chelsea ist, vom Pech verfolgt. Bereits in der vergangenen Premier-League-Saison absolvierte der Franzose verletzungsbedingt lediglich 17 Spiele - dort hatte ihn ebenfalls eine hartnäckige Knieverletzung für längere Zeit außer Gefecht gesetzt.

Fofana war kurz vor Ende der vergangenen Sommertransferperiode für rund 80 Millionen Euro aus Leicester gekommen und ist damit der drittteuerste Verteidiger der Welt. Die durch das Preisschild gesetzten immensen Erwartungen an ihn konnte er bis dato ebenso nur zum Teil erfüllen. Nun wird er auch erst einmal nicht die Möglichkeit haben, sich von einer verbesserten Seite zu präsentieren.

Mindestens sechs Monate wird der 22-Jährige wohl außer Gefecht gesetzt sein. Er werde "nun mit seiner Genesung beginnen und während seiner Rehabilitationsphase mit der medizinischen Abteilung des Clubs in Cobham zusammenarbeiten", heißt es in der Stellungnahme des Vereins.