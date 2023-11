Mit zwei Bundesliga-Torschützinnen: U-19-Juniorinnen vor Dreifach-Spieltag

Die U-19-Bundestrainerin Kathrin Peter hat ihren Kader für die drei anstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Juniorinnen in Finnland nominiert.

Knapp vier Monate nach der Finalniederlage bei der U-19-Europameisterschaft gegen Spanien stehen am 29. November sowie am 2. und 5. Dezember die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel, Norwegen und Finnland an. Aus dem 20-köpfigen Aufgebot bringen einige Spielerinnen bereits Bundesligaerfahrung mit.

Unter anderem stand die Hoffenheimerin Mara Alber in dieser Saison in jedem Bundesligaspiel der TSG auf dem Platz und konnte in ihren sechs Einsätzen drei Treffer erzielen. Leverkusens Estrella Merino Gonzalez bringt es auf vier Spiele und traf an diesem Freitag gegen Eintracht Frankfurt, während ihre Mannschaftskollegin Paulina Bartz nach einer starken Vorbereitung bisher zu fünf Kurzeinsätzen kam. Das Bayer-Quartett wird komplettiert durch Julia Mickenhagen und Anne Moll (ein BL-Spiel).

Ebenfalls mit dabei ist die Fritz-Walter-Medaillen-Gewinnerin in Gold, Alara Sehitler. Die 16-jährige Offensivspielerin des FC Bayern München feierte im vergangenen Monat ihr Bundesliga-Debüt.

Der DFB hatte gegenüber dem kicker in dieser Woche bestätigt, dass er auf die U-19- und U-20-Nationalmannschaften künftig ein verstärktes Augenmerk legen werde, um den (zu) großen Schritt in die A-Nationalmannschaft für Talente zu vereinfachen. In diesem Zuge wird auch die U 20 reformiert.