Mit Kovar nach Berlin? - Xabi Alonso: "Er hat es verdient"

Bislang hatte Xabi Alonso vor jedem Pokalspiel, dass Ersatz-Keeper Matej Kovar bestritten hat, betont, dass es nur eine Entscheidung für ein Spiel sei. Vor dem Pokal-Viertelfinale gegen Stuttgart, sendete der Leverkusener Trainer aber ein anderes Signal.

Dass Matej Kovar am Dienstag in der Bay-Arena im Pokal-Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart auflaufen wird, hatte Xabi Alonso schon vor zehn Tagen verraten. Begründetet er doch den Einsatz des früheren tschechischen U-21-Nationalspieler beim 0:0 gegen Gladbach damit, dass dieser vor seinem nächsten Pokaleinsatz Spielpraxis sammeln solle.

Am Montag nun ordnete er die Leistungen des 1,96-Meter-Torhüters ein, der bislang in allen Gruppenspielen der Europa League sowie mit Ausnahme des Erstrundenspiels beim Regionalligisten Ottensen (8:0) auch im DFB-Pokal ständig zwischen den Pfosten stand.

So erklärte er allgemein zur Entwicklung des 23-Jährigen: "Er hat schon in der vergangenen Saison und auch in der Vorbereitung bei Manchester United gezeigt, dass er sich auf einem hohen Niveau befindet. Er war von Anfang an bereit, hat gut trainiert und im Pokal und auch der Europa League gezeigt, dass er eine gute Option ist. Er verdient es, diese Position zu behalten."

Wobei Xabi Alonsos letzter Satz nur eine Konsequenz haben kann, nämlich, dass Kovar auch die restlichen Spiele im DFB-Pokal bestreiten wird. Wäre es doch schwer zu vermitteln, wenn er Kovar gegen den Tabellendritten aus Stuttgart vertraut, ihn aber in einem möglichen Halbfinale oder Endspiel nicht nominieren würde.

Bayers Plan mit Kovar scheint aufzugehen

Besonders, da dann die möglichen Kontrahenten die Zweitligisten Düsseldorf und Kaiserslautern wären sowie der Sieger aus dem Mittwochsspiel zwischen Drittligist Saarbrücken und eben der Borussia aus Mönchengladbach, gegen die Xabi Alonso ja jüngst in der Liga ohne Not auf Kovar setzte.

Der Tscheche ist als Bayers Stamm-Keeper im DFB-Pokal. Und die auch mit Hradecky besprochene Idee des Klubs, mit Kovar die kommende Nummer 1 heranzuziehen, scheint aufzugehen. Sein Trainer hält jedenfalls große Stücke auf den sehr ruhig und abgeklärt wirkenden Rechtsfuß.

"Er ist komplett, er ist intelligent, er ist gut mit dem Fuß, noch besser im Tor", urteilt Xabi Alonso, "wir müssen ihm helfen, sich für die Zukunft zu entwickeln." Jetzt muss der Fünf-Millionen-Euro-Einkauf von ManUnited, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis für Sparta Prag spielte, erstmals gegen eine Top-Gegner seine Klasse beweisen.

Hat keinen Freifahrtschein: Lukas Hradecky. IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Heikle Frage für Xabi Alonso

Perspektivisch wird Kovar Stammkraft Lukas Hradecky (34) ablösen. Bewährt sich der Tscheche im Pokal, könnte er auch in der Europa League seinen Startelfplatz behalten. Diese heikle Frage muss der Trainer noch beantworten, wenn Bayer im März im Achtelfinale des Wettbewerbs wieder eingreift.

Selbst in der Liga hat Xabi Alonso dem finnischen Nationaltorhüter, mit dem er mit offenen Karten spielt, keine Freifahrtschein für die komplette Saison ausgestellt. Nachdem er Kovar fürs Gladbach-Spiel nominiert hatte, hatte er zwar sofort betont, dass er mit Hradecky, der eine konstant gute Saison spielt, zufrieden sei, und erklärt: „Aber Lukas spielt gegen Darmstadt wieder im Tor."

Doch die Frage, ob dies in der Liga für die komplette Saison gelte, beantwortete der Trainer im Januar auch eindeutig. So sagte Xabi Alonso zwar nach der Liga-Partie gegen Gladbach, „es ist nur eine Entscheidung für dieses eine Spiel, um Matej für die nächste Pokal-Runde zu helfen." Doch auf weitere Sicht rief er den offenen Konkurrenzkampf auch für die Liga aus, als er erklärte: „Was im April passiert, weiß ich nicht."

"Nur eine Entscheidung für dieses eine Spiel" - so hieß es auch vor und nach den Cup-Spielen in der Hinrunde, ehe Kovar nun zum festen Pokal-Torhüter wurde. Bleibt abzuwarten, wann der Wechsel in der Liga erfolgt. Ob noch in dieser Saison oder wie erwartet erst später. Im Pokal jedenfalls sind die Karten jetzt klar verteilt.