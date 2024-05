Mit großem Abstand: Nikola Jokic zum dritten Mal MVP der NBA

Nach 2021 und 2022 wurde Nikola Jokic (29) erneut zum wertvollsten Spieler der NBA gewählt. Der serbische Center löst damit Joel Embiid von den Philadelphia 76ers ab, der die Auszeichnung im Vorjahr gewann.

Es war nicht die erwartet knappe Abstimmung in der Wahl zum MVP zwischen Nikola Jokic (Denver Nuggets), Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder) und Luka Doncic (Dallas Mavericks). Der 29-jährige Serbe setzte sich in der Wahl unter Journalisten deutlich durch.

Nuggets-Superstar Jokic kassierte ganze 79 Stimmen für Platz eins und ließ seine Konkurrenten Gilgeous-Alexander (15 Stimmen für Platz zwei) und Luka Doncic (vier Stimmen) damit deutlich hinter sich. Der einzige weitere Spieler, der eine Stimme zum wertvollsten Spieler erhielt, war Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks.

Jokic legte in der Regular Season im Schnitt 26,4 Punkte, 12,4 Rebounds und 9 Vorlagen pro Spiel auf. Damit führte er seine Nuggets zu 57 Siegen und Platz 2 im Osten - lediglich hinter den Oklahoma City Thunder, die angeführt von Superstar Gilgeous-Alexander ebenfalls 57 Siege holten, aber den direkten Vergleich für sich entschieden. Dabei überzeugte der kanadische Point Guard mit 30,1 Punkten, 5,5 Rebounds und 6,2 Assists pro Partie, die ihm letztlich Platz 2 im MVP-Rennen einbrachten.

Doncic, der sich mit den Mavericks auf Rang 5 landete und persönlich Platz 3 abstaubte, sammelte im Schnitt gar 33,9 Punkte (Ligabestwert), 9,2 Rebounds und 9,8 Assists.

Jokic rückt in elitären Kreis auf

Mit seiner dritten MVP-Auszeichnung zog Jokic mit den Legenden Larry Bird, Wilt Chamberlain, Magic Johnson und Moses Malone gleich. Nur LeBron James, Bill Russell (beide 4), Michael Jordan (5) und Rekordhalter Kareem Abdul-Jabbar (6) wurden in ihrer Karriere häufiger zum wertvollsten Spieler gekrönt.

Genießen kann der Center diese Auszeichnung aktuell allerdings wohl kaum, schließlich steht er mit seinen Nuggets in den Conference Semifinals mit dem Rücken zur Wand. Die ersten beiden Spiele gegen die Minnesota Timberwolves um den aufstrebenden Star Anthony Edwards gingen in der heimischen Arena verloren. In der Nacht auf Samstag (3 Uhr MESZ) folgt Spiel drei der Best-of-seven-Serie in Minnesota.