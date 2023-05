Mit Gedanken an den "Big Boss": Viktoria stellt Punkterekord ein

Wirkliche Freude kam bei Viktoria Köln nach dem 1:1 in Aue und der damit einhergehenden Einstellung des Vereinsrekord nicht auf. Der Grund: Kölns langjähriger Förderer Franz-Josef Wernze starb vor dem Spiel.

Franz-Josef Wernze hatte maßgeblichen Anteil an Kölns Aufstieg in die 3. Liga. IMAGO/Nordphoto

Durch den späten Gegentreffer von Dimitrij Nazarov verpasste Viktoria Köln beim 1:1 in Aue einen neuen Vereinsrekord aufzustellen - immerhin stellten die Kölner mit einem Zähler den Punkterekord aus der Spielzeit 2020/21 ein (51) und sind auf dem Weg, die beste Saison der Vereinsgeschichte zu spielen.

Doch das sportlich eher unrelevante Spiel im Erzgebirge rückte in den Hintergrund. Denn einen Tag zuvor hatte die Viktoria bekanntgegeben, dass der langjährige Klubboss und Sponsor Franz-Josef Wernze im Alter von 74 Jahren nach langer Krankheit verstarb. "Gerade ist unser Big Boss gestorben, in diesen Momenten weißt Du, dass es wichtigere Dinge gibt als ein Fußballergebnis", so Torschütze Simon Handle gegenüber "MagentaSport".

Jeder Grashalm, der in Höhenberg steht, trägt seine Handschrift. Olaf Janßen

Wernze gründete 2010 den FC Viktoria Köln als Nachfolger vom insolventen Verein SCB Viktoria Köln. Mit seiner Steuerberatungsfirma ETL unterstützte er die Höhenberger als Sponsor und war maßgeblich am Aufstieg der Viktoria von der NRW-Liga bis zur 3. Liga beteiligt. "Jeder Grashalm, der in Höhenberg steht, trägt seine Handschrift. Stadion, Trainingsplätze, das Nachwuchsleistungszentrum, das ihm immer sehr am Herzen lag - all das hat er geschafft", sagte Trainer Olaf Janßen schon vor dem Spiel in Aue.

Nach den 90 Minuten verriet er dann auch, dass die Mannschaft zwar auf den "schweren Tag vorbereitet, aber es doch besonders" war. Letztlich zeigte sich der 56- Jährige auf der Pressekonferenz aufgrund der Umstände stolz über die Leistung seines Teams. "Ich habe den Jungs gesagt: 'Männer, zeigt für den Big Boss, für was wir stehen, für welchen Fußball wir stehen.' Das haben wir, denke ich gezeigt. Es war ein schönes Spiel für die Leute", erläuterte Janßen.

Nun wollen die Kölner - sicherlich auch für ihren "Big Boss" - noch die letzten vier Partien nutzen, um die Punkte-Bestmarke weit nach oben zu verschieben. Am Sonntag gegen Dortmund II (14 Uhr, LIVE bei kicker) kann die Viktoria jedenfalls erst mal den Rekord aufstellen.