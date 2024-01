Mit Fanzug und doppeltem Pföderl: Eisbären gewinnen in Nürnberg

Eishockey - Highlights by MagentaSport 28.01.2024

5:27Die Eisbären Berlin übernahmen in der DEL am Sonntag durch ein 4:1 in Nürnberg zumindest vorübergehend wieder die Tabellenführung von den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Nicht zuletzt dank eines ehemaligen Ice-Tigers-Spielers.