Klopps Weg zur Legende: Bierkästen, Telefondienste, Titel - und Bayern am Horizont?

"The Normal One" sagt Goodbye 17.05.2024

19:58Ein letztes Mal betritt Jürgen Klopp am Sonntag nochmals die Premier-League-Bühne, danach verabschiedet er sich aus Liverpool. In der neuen Folge "Making of ..." blicken wir mit langjährigen Wegbegleitern auf seinen Karriereweg - und wie er zur Trainerlegende wurde.