Mit 13 Spielern nach Köln: Herbert streicht Krämer und Kratzer

Basketball-Bundestrainer Gordon Herbert hat David Krämer und Leon Kratzer aus seinem Kader für die Heim-EM gestrichen. Damit steht nur noch eine personelle Entscheidung aus.

Wie der Deutsche Basketball-Bund am Montagnachmittag mitteilte, gehören Krämer und Kratzer nicht mehr dem vorläufigen EM-Kader an. Der Guard und der Center hatten noch zum Aufgebot für die WM-Qualifikation gegen Schweden und Slowenien gehört, mussten nun aber abreisen.

Bleibt noch eine Entscheidung, die Herbert treffen muss: Der Kader für das Turnier darf nur zwölf Akteure umfassen und muss 24 Stunden vor dem Auftakt gemeldet werden. Im Fokus steht damit Daniel Theis: Der NBA-Profi hatte Teile der Vorbereitung aufgrund von Knieproblemen abgesagt.

Zuletzt hatte sich Theis aber zuversichtlich gezeigt und eine Teilnahme an der EM in Aussicht gestellt. Bereits zum Spiel gegen Slowenien war er zum Team gestoßen und nimmt inzwischen auch wieder am Training teil.