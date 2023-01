Milans große Ansage: "Wir wollen in vier Wettbewerben Geschichte schreiben"

Der Start ins Jahr 2023 ist dem amtierenden Serie-A-Meister Milan absolut gelungen - Schützenhilfe vom Stadtrivalen inklusive. Doch damit soll noch lange nicht Schluss sein. Und zig Aufgaben gibt es auch.

Sandro Tonali mit einem Tor und einer Vorlage und Rafael Leao mit dem zwischenzeitlichen 1:0: Die AC Mailand war früh beim ersten Spiel des Jahres durchgestartet und tütete letztlich bei US Salernitana und Serie-A-Debütant Guillermo Ochoa ein wichtiges 2:1 ein.

Wichtig deshalb, weil die Rossoneri so ihren aktuell starken Lauf von sieben Siegen aus den jüngsten neun Partien verlängerten - und das trotz der längsten "Winterpause" der Serie-A-Nachkriegsgeschichte, begründet natürlich durch die Winter-WM in Katar zuletzt.

Doch damit nicht genug: Während Rafael Leao (nach 2021 und 2022) mit seinem 1:0 bereits zum dritten Mal im ersten Milan-Spiel des Jahres traf, bekam das Team auch noch Schützenhilfe vom Erzrivalen Inter. Die Nerazzurri nämlich brachten Spitzenreiter Napoli die überhaupt erst erste Niederlage in dieser Saison bei, sodass die Rossoneri den Rückstand auf die Süditaliener von acht auf "nur" fünf Punkte verkürzten.

Das noch volle Lazarett

Weiter geht es für die Lombarden nun am Sonntagabend (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker), wenn das Topspiel gegen die Roma (1:0 gegen Bologna) ansteht. Dann soll der Startsieg an der Amalfiküste in Salerno von diesem Mittwoch vergoldet und zugleich das große Jahr 2023 noch mehr eingeläutet werden. Denn nichts anderes als Großes hat Milan vor, das hat Coach Stefano Pioli direkt mal unterstrichen: "Wir wollen in vier Wettbewerben Geschichte schreiben."

Neben dem Supercup gegen Stadtrivale Inter in Riad am 18. Januar und dem Pokal (Achtelfinale gegen Torino schon am kommenden Mittwoch) meinte der Trainer damit die Titelverteidigung im italienischen Oberhaus und die Champions League. Dort wartet im ersten Achtelfinale seit neun Jahren Tottenham - und bis zum Hinspiel am Valentinstag soll die Verletztenliste deutlich reduziert werden.

In Salerno fehlten neun Profis, darunter Ante Rebic, Simon Kjaer, Divock Origi, Zlatan Ibrahimovic und Mike Maignan.

Der Milan-Kader im Überblick

Während der 41-jährige Schwede nach seiner Knie-Operation und "20 Injektionen" ein Comeback gegen die Spurs anvisiert, wird der Torwart des Jahres der Vorsaison allmählich zum Problemfall. Der Franzose fehlt seit Anfang Oktober wegen eines Muskelrisses im Oberschenkel - und Pioli prognostiziert: "Mike wird wohl noch ein Weilchen länger ausfallen." In einer Blitzaktion verpflichtete der Klub für 470.000 Euro daher den Kolumbianer Devis Vasquez (24) von Paraguays Erstligisten Guarani - auch weil Milans Ergänzungskeeper Andreas Jungdal wohl von Altach und dessen Trainer Miroslav Klose ausgeliehen wird.

Wichtige Verträge

Mit einem überschaubaren Budget müssen die beiden sportlich Verantwortlichen Paolo Maldini und Frederic Massara zudem weiterhin an der Zukunft arbeiten. Im Fokus stehen aktuell der auslaufende Kontrakt von Olivier Giroud (36), der ein weiteres Jahr zu einem Nettogehalt von 3,5 Millionen Euro verlängert werden soll, und die Vertragsverlängerung (endet 2024) mit dem aus England umgarnten Rafael Leao. Der 23-jährige hat in der Vergangenheit schon mehrfach seine Milan-Liebe kundgetan, doch unterschrieben ist eben nichts.