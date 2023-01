Klose-Klub Altach holt Milan-Keeper

Weltmeister Miroslav Klose kann in Bälde einen neuen Torhüter beim SCR Altach begrüßen. Mit Andreas Jungdal dürfte sich schon in den nächsten Tagen Dänemarks U-21-Nationalkeeper den Vorarlbergern anschließen.

Der SCR Altach steht offenbar vor einer Leihe des 20-jährigen Jungdal, der noch bis 2024 bei keiner geringeren als der AC Milan unter Vertrag steht. Bei den Lombarden jedoch hat Jungdal quasi keine Chance auf Einsätze in der Serie A. Zwar muss Stammtorwart Mika Maignan wegen einer Muskelverletzung seit Oktober pausieren. Doch zuletzt vertrat Ciprian Tatarusanu den 27-Jährigen, zudem steht mit Oldie Antonio Mirante (39) ein weiterer Keeper unter Vertrag. Und: Die Rossoneri schlugen just noch einmal auf dem Transfermarkt zu und nahmen mit dem Kolumbianer Devis Vasquez von Club Guarani einen weiteren Torwart unter Vertrag. Glaubt man Gerüchten aus Italien, soll darüber hinaus noch ein Schlussmann kommen.

Dass Jungdal als Talent Spielpraxis benötigt, liegt auf der Hand. Diese könnte er beim SCR Altach, wo seit Sommer der ehemalige deutsche Weltklasseangreifer Miroslav Klose auf der Bank sitzt. Dort soll der Däne Tino Casali als Nummer eins ablösen. Entsprechende Gerüchte aus Italien über eine Leihe Jungdals zum Tabellenzehnten der österreichischen Bundesliga kann der kicker bestätigen. Zwar ist der Deal noch nicht offiziell, doch in den nächsten Tagen soll Vollzug gemeldet werden. Altach soll zudem über eine Kaufoption verfügen. Kloses Truppe kämpft um den Klassenerhalt und hat gemeinsam mit dem Wolfsberger AC mit deren 34 die meisten Gegentreffer kassiert.

Erster Transfer von Festetics/Meier

Die bevorstehende Leihe Jungdals, der bei Velje BK ausgebildet wurde und 2019 als 17-Jähriger nach Mailand wechselte, ist auch die erste Verpflichtung des neuen Duos Georg Festetics und Wolfgang Meier. Festetics begann im November 2022 als Sportdirektor beim SCR, zuvor fungierte der Österreicher als Scout, Assistent des Geschäftsführers Sport und zuletzt als Direktor für internationale Beziehungen bei der AS Monaco. Zeitgleich mit ihm heuerte bei den Vorarlbergern als Technischer Direktor Meier an, der zuvor in Deutschland als Spielervermittler arbeitete.