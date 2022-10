Brahim Diaz' Willensleistung: Milan verschärft Juves Krise

Die AC Mailand hat am Samstagabend verdient mit 2:0 gegen Juventus Turin gewonnen. Die Rossoneri bleiben damit oben dran und verschärfen zudem die Krise der Alten Dame.

Beide Teams haben unter der Woche unterschiedliche Abende in der Champions League erlebt. Während Milan mit 0:3 bei Chelsea verlor, feierte Juventus zuhause einen 3:1-Erfolg gegen Maccabi Haifa. Aus Gründen der Belastungssteuerung gab es auf beiden Seiten vier Wechsel in der Startelf, bei Milan kehrte unter anderem Theo zurück.

Der Franzose sah jedoch, wie seine Mannschaft zunächst unter Druck stand. Juve begann aggressiv, hatte hohe Ballgewinne und dadurch auch die ersten Chancen der Partie. Cuadrado schoss aus aussichtsreicher Position rechts vorbei (9.), Milik fand seinen Meister in Tatarusanu (12.). Dann wachten die Rossoneri jedoch auf und wurden prompt gefährlich. Nach einer Ecke von rechts, die Kalulu verlängerte, traf Rafael Leao aus kurzer Distanz nur den Pfosten (21.).

Tomori bestraft Juve

14 Minuten später war der auffällige Portugiese erneut im Aluminium-Pech, einen Schlenzer aus 20 Metern setzte Rafael Leao an den rechten Außenpfosten. Milan war nun tonangebend - und ging noch vor der Pause verdient in Führung: Giroud schoss nach einer Ecke Tomori ab, der Verteidiger reagierte jedoch schnell, drehte sich und brachte den Abpraller aus der Drehung im Tor unter (45.+1).

Brahim Diaz legt nach

Auch nach Wiederanpfiff hatte Milan weiterhin alles im Griff, Allegri wirkte an der Seitenlinie ratlos ob der wenigen offensiven Ideen seiner Mannschaft. Auch Vlahovic hing in der Luft - und dann leitete der Serbe mit einem Fehlpass auch noch das 2:0 für Milan ein: Brahim Diaz nahm das ungenaue Zuspiel des Angreifers an der Mittellinie auf, zündete den Turbo und ließ Bonucci sowie Milik alt aussehen. Bei seinem Abschluss im Strafraum war Szczesny zwar noch dran, der Ball ging dennoch ins Netz (54.).

Damit war die Partie quasi entschieden, denn trotz einer Menge übriger Spielzeit kam von Juventus kaum mehr etwas nach vorne. Milik sorgte kurzzeitig für etwas Gefahr, Tatarusanu hatte mit dem Kopfballaufsetzer des Polen aber keine Probleme. Kurz vor Schluss setzte sich der eingewechselte Kean im Strafraum gut durch, Kalulu konnte den Schuss des Jokers aber gerade noch blocken und verhinderte dadurch, dass die letzten Minuten noch einmal spannend wurden.

Milan brachte das 2:0 über die Zeit und hält damit den Anschluss an Tabellenführer Neapel. Juve ist trotz zuvor zwei Siegen zurück in der Krise, der Rückstand an die Spitze beträgt zunächst weiterhin sieben Punkte. Diesen könnte Neapel mit einem Sieg in Cremona am Sonntag (18 Uhr) jedoch weiter ausbauen.

Die Rossoneri empfangen nun am Dienstagabend den FC Chelsea zum Rückspiel in der CL-Gruppenphase (21 Uhr). Juventus spielt ebenfalls am Dienstag (18.45 Uhr), muss jedoch eine Auswärtsreise nach Haifa antreten.