Ein Hamer sei Dank: Coventry City folgt Luton ins Play-off-Finale

Coventry City steht im Finale der Championship-Play-offs. Die Mannschaft von Coach Mark Robins setzte sich beim weitgehend harmlosen FC Middlesbrough dank einer starken zweiten Hälfte durch.

Middlesbrough begann stark, die erste Chance gehörte jedoch Coventry, das von einem Fehler profitiert hatte: Smiths schwacher Pass landete beim ehemaligen Kiez-Kicker Gyökeres, der Angreifer fand im Sechzehner nicht am stark reagierenden Keeper Steffen vorbei (7.).

Gutes Middlesbrough findet nicht an Coventry-Defensive vorbei

Der ehemalige Torhüter von Fortuna Düsseldorf (Leihgabe von ManCity) war in Hälfte eins ansonsten kaum gefordert. Seine Vorderleute dominierten das Geschehen weitgehend. Da Michael Carricks Middlesbrough wenig Gefahr entfachte und gefällige Gäste aus Conventry sich immer wieder in Abschlüsse schmissen (wie Bidwell in Minute 40), stand es zur Pause wie schon im Hinspiel 0:0.

Allen verpasst das 1:0 für die Gäste - Hamer trifft auch das Aluminium

Mit Wiederanpfiff änderte sich das Geschehen, die Himmelblauen übernahmen die Spielkontrolle - Allen traf nach einem Konter den Ball nicht richtig und verpasste eine gute Gelegenheit auf die Führung (50.). Besser machte es Hamer: Der Offensivspieler wurde von Gyökeres in Folge an einen langen Ball in Szene gesetzt und schoss das Leder in den Winkel (57.).

Die Himmelblauen blieben am Drücker, "Boro" wiederum fand lange nicht zurück. Die Hausherren waren obendrein im Glück, als Hamer einen Freistoß nur an die Latte setzte (71.).

Weil in der Schlussphase der rassigen Partie (zehn Gelbe Karten) kaum mehr als erfolgloses Anrennen vom harmlosen Heimteam zu sehen war, blieb es beim knappen 1:0 für clevere Gäste. Middlesbrough traf zwar einmal, jedoch aus klarer Abseitsposition (Crooks, 88.). Archer schoss den Ball kurz vor Schluss noch an die Latte (90.+7), ein Treffer hätte wegen Abseits aber nicht gezählt.

Wenige Momente später lagen die siegreichen Gästespieler sich in den Armen: Coventry trifft im Finale um den Aufstieg in die Premier League am 27. Mai im Wembleystadion auf Luton Town.