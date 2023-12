Konter in letzter Minute der Verlängerung: Koné bucht Gladbacher Viertelfinal-Ticket

In einem zunächst sehr chancenarmen Spiel hatte Wolfsburg zum Ende der regulären Spielzeit die großen Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden. Auch in der Verlängerung waren die Wölfe aktiver, liefen dann aber entscheidend in einen Konter der Gladbacher.

In der Liga war Wolfsburg in Gladbach am 10. November mit 0:4 unter die Räder gekommen, etwas mehr als drei Wochen später trafen sich beide Teams erneut, diesmal im DFB-Pokal-Achtelfinale.

Die Wölfe, die beim 1:3 in Bochum ihre sechste Auswärtspleite in Serie kassiert hatten und mit Rückkehrer Arnold, Maehle, Tiago Tomas und Gerhardt anstelle von Svanberg, Baku, Cerny und Majer antraten, waren erst einmal auf Sicherheit bedacht. Weil auch die Fohlenelf zunächst nicht ins ganz große Risiko ging, entwickelte sich eine höchst überschaubare erste Hälfte.

Je eine gute Chance, beide aus der Distanz

Die Hausherren, bei denen im Vergleich zum 2:1 gegen die TSG Hoffenheim Weigl (nach Zerrung), Cvancara (nach muskulären Problemen), Chiarodia (Startelf-Debüt) und Kramer anstelle von Wöber (krank), Ngoumou, Koné und Neuhaus in der Startelf standen, hatten etwas mehr Spielanteile, taten sich aber gegen die kompakte VfL-Defensive schwer. Mehr als ein Fernschuss von Kramer, der immerhin knapp am Tor vorbeizischte (7.), und Scallys Distanzversuch (37.), passierte nicht in Tornähe. Honorat versuchte es zwar immer wieder auf der rechten Seite, die Wolfsburger brachten aber immer noch ein Körperteil dazwischen.

In der eigenen Offensive, in der Wind etwas hinter Tiago Tomas agierte, tauchten die Wölfe nur selten im letzten Drittel auf. Gefährlich wurde es nur nach einem abgewehrten Arnold-Freistoß, als Vranckx aus der Distanz Borussia-Keeper Nicolas zum Eingreifen zwang (10.). Weil auch Maehles Schuss aus der Drehung nur am Tor vorbeiging (18.), endete die erste Hälfte folgerichtig torlos.

Rogerio und der Oberschenkel

Bitter aus Wolfsburger Sicht: Rogerio musste bereits in Minute 23 mit bangagiertem Oberschenkel ausgewechselt werden.

Weigl fordert Casteels - Chiarodia fast für den Jahresrückblick

Nach der Pause schien die Partie dann vermeintlich Fahrt aufzunehmen, Casteels musste nach einer Ecke gegen Weigls abgefälschten Schuss aus dem Rückraum eingreifen und parierte auch Pleas Nachschuss. Den erneuten Abpraller setzte Chiarodia aus kurzer Distanz volley über das leere Tor (49.) - allerdings hatte sich schon Plea zuvor im Abseits befunden. So wurde es kein Fehlschuss für den Jahresrückblick.

So verheißungsvoll die ersten Minuten der zweiten Hälfte waren, so schnell verflachte die Partie danach wieder. Beide Teams leisteten sich immer wieder Ungenauigkeiten, die schon früh Zwingendes im letzten Drittel verhinderten.

Jonas Wind schaut seinem Kopfball hinterher. IMAGO/RHR-Foto

Wind verpasst Lucky Punch - Verlängerung

In der Schlussphase schob Wolfsburg eigentlich dann zum ersten Mal in der Partie richtig druckvoll in die Gladbacher Hälfte - und schlug fast noch entscheidend zu. Erst zählte ein Treffer von Tiago Tomas nach dem mit besten Spielzug der Partie wegen Abseits zu Recht nicht (86.), ehe Wind per Kopf am stark reagierenden Nicolas scheiterte (90.) und kurz darauf freistehend am Tor vorbeischoss (90.+3). So ging es in die Verlängerung.

Dort startete Wolfsburg aktiver, Chancen gab es zunächst aber keine echten. Die Borussia stand defensiv nun wieder sicherer, auch weil Seoane kurz nach Beginn der Verlängerung auf eine defensive Viererkette umgestellt hatte. Nach vorne blieb die Fohlenelf aber weiter harmlos, auch weil Wolfsburg weiter konzentriert verteidigte. Jenz brachte nach einem schönen Gladbacher Angriff noch den Fuß in den Abschluss des eingewechselten Hack (101.).

Konés Konter ins Glück

Auch in der zweiten Hälfte der Verlängerung stand die Fohlenelf extrem tief und lauerte auf den entscheidenden Konter. Aktiver blieben die Wölfe, die aber durch Maehle (107. und 108.) weitere Chancen ausließen. In der letzten Minute der Verlängerung ging der Gladbacher Plan dann doch noch auf. Koné fing einen Querpass von Cerny im eigenen Strafraum ab, leitete den Konter ein und schloss diesen nach Neuhaus' Flanke per Kopf eiskalt ab (120.).

Damit geht auch der zweite Vergleich binnen weniger Wochen an die Borussia, diesmal leistete Wolfsburg aber erheblich mehr Gegenwehr und hatte insgesamt sogar die besseren Chancen - es haperte schlicht aber am Abschluss.

Am Sonntagabend ab 19.15 Uhr werden die Viertelfinal-Paarungen ausgelost. Bereits am Samstagnachmittag gastiert Gladbach bei Union Berlin (15.30 Uhr) und Wolfsburg empfängt zeitgleich Freiburg.