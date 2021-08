BVB-Leihgabe Reinier hievt Brasilien im Elfmeterschießen ins Finale

Topfavorit Brasilien steht wieder im Olympia-Finale: Der Titelverteidiger zitterte sich gegen Mexiko im Elfmeterschießen ins Endspiel. Dort wartet der Sieger des zweiten Halbfinals zwischen Japan und Spanien.

Olympiasieger Brasilien steht fünf Jahre nach dem Heimtriumph in Rio erneut im Finale der Sommerspiele. Das Team um Routinier Dani Alves (38) mühte sich im enttäuschenden ersten Halbfinale in Tokio zu einem 4:1 (0:0) im Elfmeterschießen gegen Mexiko. Der Dortmunder Reinier sorgte für die Entscheidung.



Im Endspiel treffen die Brasilianer am Samstag (13.30 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) auf Gastgeber Japan oder Spanien, die am Dienstagnachmittag das zweite Semifinale bestreiten. Den Südamerikanern winkt die zweite Goldmedaille, Brasilien hatte sich 2016 im Finale im Elfmeterschießen gegen die deutsche Mannschaft durchgesetzt.

Cunha fehlt - Elfmeter zurückgenommen

Die ohne den bis dato überzeugenden Hertha-Profi Matheus Cunha (Oberschenkelverletzung) angetretenen Brasilianer waren in der ersten Hälfte überlegen und erhielten nach einem Foul einen Elfmeter. Der Schiedsrichter nahm diesen aber nach Videobeweis etwas überraschend zurück (30.). In einer phasenweise ruppigen Partie traf Everton-Stürmer Richarlison per Kopf den Innenpfosten (82.) und verpasste damit die Entscheidung zugunsten der Seleçao.

Nach dem ereignisarmen zweiten Durchgang und der Verlängerung, in der es viele Fouls, aber kaum Strafraumszenen zu sehen gab, verwandelte Reinier (19) im Ibaraki Kashima Stadium den entscheidenden Elfmeter. Mexiko scheiterte derweil an den eigenen Nerven - und insgesamt dreimal vom Punkt.