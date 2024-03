Messi fehlt Argentinien - Auch Palacios sagt ab

Argentinien verfolgt in 2024 das große Ziel, die Copa America erfolgreich zu verteidigen. Bei den beiden März-Länderspielen plagen Nationaltrainer Lionel Scaloni allerdings Personalprobleme - auch von "höchster" Ebene.

Bei der Copa America (20. Juni bis 14. Juli 2024) in den USA peilt Argentinien im kommenden Sommer die Titelverteidigung an. Die Vorbereitung darauf verläuft allerdings nicht ganz nach Plan, vor den beiden März-Länderspielen hat Nationaltrainer Lionel Scaloni einige Ausfälle zu beklagen.

Dazu zählt auch Kapitän und Superstar Lionel Messi, der sich mit einer Verletzung im rechten Oberschenkel herumplagt und schon das Miami-Spiel bei DC United am vergangenen Samstag (3:1) verpasste. Beim noch immer unverzichtbaren Linksfuß wolle man "kein Risiko eingehen", wie Miami-Coach Gerardo Martino jüngst erklärte.

Auch der einzige Bundesliga-Profi in Scalonis Aufgebot, Exequiel Palacios von Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen, sagte kurzfristig wegen einer Muskelverletzung seine Reise zum Nationalteam ab. Außerdem musste Scaloni die ebenfalls verletzten Marcos Senesi (AFC Bournemouth) und Paulo Dybala (AS Rom) streichen. Als Senesi-Ersatz wurde Nicolas Valentini (Boca Juniors) nachnominiert, der 22-Jährige könnte zu seinem Debüt für die A-Nationalmannschaft kommen. Für Dybala rutschte Guido Rodriguez (Real Betis) ins Aufgebot.

Sonderfall Lisandro Martinez

Ein Sonderfall ist Lisandro Martinez, der bei Manchester United nach Knieverletzung noch immer auf sein Comeback wartet. Scaloni holte den Verteidiger dazu, er soll seine Reha im Kreise der Nationalmannschaft fortsetzen.

Auch ohne den formstarken Messi (drei Spiele, drei Tore, ein Assist) geht Argentinien indes als haushoher Favorit in die beiden Länderspiele gegen El Salvador in der Nacht auf Samstag sowie gegen Costa Rica in der Nacht auf Mittwoch. Der erste Vergleich steigt in Philadelphia, der zweite in Los Angeles.

Argentiniens Aufgebot für die März-Länderspiele:

Torhüter: Franco Armani (River Plate), Walter Benitez (PSV Eindhoven), Emiliano Martinez (Aston Villa)

Abwehr: German Pezzella (Real Betis), Nehuen Perez (Udinese Calcio), Nicolas Otamendi (Benfica), Cristian Romero (Tottenham), Nicolas Tagliafico (Olympique Lyon), Nicolas Valentini (Boca Juniors), Lisandro Martinez (Manchester United), Nahuel Molina (Atletico Madrid), Valentin Barco (Brighton & Hove Albion)

Mittelfeld: Rodrigo de Paul (Atletico Madrid), Leandro Paredes (AS Rom), Alexis Mac Allister (FC Liverpool), Enzo Fernandez (FC Chelsea), Giovani Lo Celso (Tottenham), Facundo Buonanotte (Brighton & Hove Albion), Valentin Carboni (Monza), Guido Rodriguez (Real Betis)

Sturm: Nicolas Gonzalez (Florenz), Alejandro Garnacho (Manchester United), Angel di Maria (Benfica), Julian Alvarez (Manchester City), Lautaro Martinez (Inter Mailand)