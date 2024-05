Mertesacker: "Wir können ziemlich weit kommen"

Per Mertesacker traut der deutschen Nationalmannschaft eine erfolgreiche Heim-EM zu und nennt das Halbfinale als Ziel: "Man muss den Anspruch haben, zu den Top 4 in Europa zu gehören", sagt der Weltmeister von 2014 im Interview mit dem kicker (Montagsausgabe).

Beobachtet die Nationalelf noch immer ganz genau: Per Mertesacker. IMAGO/Jan Huebner

Die Siege im März gegen Frankreich (2:0) und die Niederlande (2:1) haben die Stimmung rund um die DFB-Elf verändert. "Es ist schon bemerkenswert, wie sich der Wind gedreht hat", findet auch Mertesacker. "Alles, was vor fünf Monaten nach den Niederlagen gegen die Türkei und Österreich gesprochen wurde, ist mit einem Schlag komplett vergessen."

Entscheidend dafür waren für Mertesacker die Maßnahmen des Bundestrainers: "Die Veränderungen, die sich Julian Nagelsmann gut überlegt hat, haben wirklich sehr, sehr gut gegriffen. Man hat den Eindruck, die Mannschaft kann zusammenwachsen, in ihr steckt individuelle Klasse. Das schürt Vorfreude auf die EM und vermittelt auch mir das Grundgefühl: Wir sind wieder irgendwo angekommen und können im Turnier ziemlich weit kommen."

Gradmesser Halbfinale

Als Gradmesser für eine erfolgreiche EM nennt der frühere Innenverteidiger das Halbfinale. "Das ist leider so für eine große Fußballnation wie Deutschland, da muss man den Anspruch haben, zu den Top 4 in Europa zu gehören. Wenn wir es schaffen, mindestens zwei K.-o.-Spiele erfolgreich zu bestreiten, können wir von einem erfolgreichen Turnier sprechen", sagt der 39-Jährige, der bei der EM für das ZDF im Einsatz sein wird.

Bei der an diesem Donnerstag anstehenden Nominierung des EM-Aufgebots erwartet Mertesacker keine großen Änderungen. "Der März-Kader hat, was die Mischung aus altbekannten Gesichtern und Neulingen sowie den unterschiedlichen Spielertypen betraf, eigentlich ganz gut gepasst. Den fand ich sehr homogen, da waren wir auf allen Positionen gut aufgestellt", sagt der 104-malige Nationalspieler und fügt hinzu: "Ich hatte auch nicht den Eindruck, dass es nach der Ausmusterung von Mats Hummels und Leon Goretzka an Erfahrung mangelte."

Welchen Spieler Mertesacker noch in den Kader dazunehmen würde, wie er die Rückkehr von Toni Kroos bewertet und wer für ihn die große Sturm-Hoffnung ist, lesen Sie am Montag im kicker - oder ab Sonntagabend im eMagazine.