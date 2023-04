Köllner-Debüt geglückt: Ingolstadts Negativlauf endet in Meppen

Der FC Ingolstadt hat sich beim Debüt von Trainer Michael Köllner mit 3:0 beim SV Meppen durchgesetzt. Während sich der FCI etwas Luft auf die Abstiegsränge verschafft, scheint der SVM-Abstieg quasi besiegelt.

Einstand geglückt: FCI-Trainer Michael Köllner feiert zum Auftakt einen Sieg in Meppen. IMAGO/Werner Scholz

Meppens Trainer Ernst Middendorp setzte nach der 0:3-Niederlage in Bayreuth ein klares Zeichen. Torwart Domaschke musste auf die Bank. Für ihn startete Harsman erstmals im Jahr 2023. Außerdem rückten Vogt, Soares, Risch und Johannes Manske in die Startelf. Dombrowka (Bank), Janssen (angeschlagen) Osee und Pepic (nicht im Kader) mussten Platz machen.

Ingolstadts neuer Coach Michael Köllner stellte bei seinem Debüt auf Viererkettte um. Im Vergleich zur 1:3-Niederlage gegen 1860 München, die das Aus seines Vorgängers Guerino Capretti bedeutet hatte, gab es vier Wechsel. Es begannen Rausch, Preißinger, Llugiqi und Doumbouya. Dafür rückten Brackelmann, Franke, Keidel und Butler auf die Bank. Außerdem musste der FCI auf Testroet (krank) verzichten.

Beide Teams begannen verhalten und wollten bloß nicht den ersten Fehler machen: Klar, eine Niederlage bedeutete für den SVM fast schon den endgültigen Abstieg. Auch die Ingolstädter durften sich mit nur noch vier Punkten Vorsprung auf Platz 17 vor der Partie keine Pleite leisten.

Die großen Chancen bleiben zunächst aus

Highlights waren im ersten Durchgang dementsprechend rar gesät. Costly scheiterte für die Ingolstädter am Außennetz (24.). Schmidt entschied sich für den Abschluss aus spitzem Winkel, statt den freien Bech zu bedienen. Harsman parierte (36.).

Auf der Gegenseite platzierte SVM-Kapitän Blacha seinen Schuss aus der Distanz knapp über die Latte (38.). Kurz vor der Pause setzte Risch aus 25 Metern zum Volley an, doch Schmidt blockte den gefährlichen Abschluss (45.).

Middendorp reagierte zur Pause gleich mit drei Wechseln: Kone, Käuper und Abifade ersetzten Manske, Ballmert und Risch. Mit den neuen Impulsen kamen die Gastgeber mutig aus der Pause, verpassten die Führung aber knapp. Pourié setzte einen leicht abgefälschten Kopfball aus kürzester Distanz neben das Tor (53.).

Schmidt köpft aus dem Nichts zur Führung ein

Von Ingolstadt war zunächst wenig zu sehen. Doch plötzlich tauchte Schmidt nach einer Costly-Flanke völlig frei im Strafraum auf. Per Flugkopfball vollendete der Neuner sicher zum 1:0 (62.). Die Meppener fanden keine schnelle Antwort. Im Gegenteil: Nach einer Freistoßflanke von Bech erhöhte Doumbouya ebenfalls per Kopf auf 2:0 (75.).

Der SVM sendete in Person von Kone noch einmal ein Lebenszeichen, sein Volley ging aber knapp am Tor vorbei (76.). Kurz vor dem Schlusspfiff war es dann Bech, der nach einem langen Schlag gegen hoch aufgerückte Meppener alleine vor dem SVM-Tor auftauchte. Aus 25 Metern hob der Ingolstädter den Ball über Harsman zum 3:0-Endstand ins Tor (90.+3).

Während der FC Ingolstadt sich beim Köllner-Debüt also zurückmeldet und sich etwas Luft nach unten verschafft, deutet beim SV Meppen nach der erneuten Niederlage alles auf den Abstieg in die Regionalliga Nord hin. Am kommenden Samstag (14 Uhr) geht es für den SVM zum formstarken BVB II. Der FC Ingolstadt empfängt parallel den VfB Oldenburg.