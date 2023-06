Dreifaches Alu-Pech: Ansbach muss mit Remis in Memmingen leben

Im Hinspiel der finalen Relegations-Runde zur Regionalliga Bayern trennten sich am Dienstag der FC Memmingen und die SpVgg Ansbach mit einem 1:1. Das Rückspiel steigt am Freitag - könnte im Rückblick aber bedeutungslos werden.

Ob es am Ende nötig sein wird oder nicht: Dem FC Memmingen und der SpVgg Ansbach blieb am Dienstag nichts anderes übrig, als in den 90 Minuten nochmal alles reinzuwerfen für das eine sicher zu vergebene Regionalliga-Ticket. Vorteile dafür konnte sich am Abend kein Team erspielen: Die Partie endete mit einem 1:1.

Es war ein zunächst ausgeglichenes Duell vor rund 1.500 Zuschauern in der Memminger Arena. Nach einer ersten Ansbacher Chance durch Weeger klingelte es auch schon im FCM-Kasten: Landshuter bugsierte eine Hereingabe zum 1:0 für die SpVgg über die Linie (23.). In Folge entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit leichtem Übergewicht des Regionalligisten, der etwas reifer wirkte als der Bayernliga-Konkurrent.

Kurz nach Wiederanpfiff zwang Ansbachs Schelhorn FCM-Keeper Werdich zu einer Glanzparade, so klingelte es gleich darauf auf der Gegenseite: Ex-Profi Stroh-Engel zeigte seine Strafraumqualitäten und lochte eiskalt zum 1:1 ein (51.). Nun war richtig Zug in der Partie; Memmingen suchte zunächst zwar weiter den Weg nach vorne, hatte dann aber mächtig Glück, als Ansbach binnen zehn Minuten dreimal Aluminium traf: Dietrich köpfte erst nach einer Ecke nur an die Latte, dann brachte es Landshuter fertig, den Ball aus kurzer Distanz nicht ins Tor, sondern an die Unterkante des Gebälks zu setzen. Und gleich darauf scheiterte Schelhorn am Pfosten. Ansbach hätte längst wieder führen müssen, so aber überstand Memmingen diese Phase unbeschadet. In den Folgeminuten traten die Gäste weiter gefährlicher auf, Tore fielen aber keine mehr: Schmidts Kopfball kurz vor Schluss ging knapp vorbei.

Ob das Duell am Ende überhaupt ausschlaggebend sein wird, hängt vom Abschneiden der SpVgg Unterhaching im Drittliga-Aufstiegsduell gegen Energie Cottbus ab. Das allerdings kennt erst am Sonntag einen endgültigen Sieger. Zwischen Ansbach und Memmingen darf am Freitag nach dem Rückspiel also ein Team jubeln, während das andere auf Hachinger Unterstützung hoffen muss: Denn verlässt die SpVgg Unterhaching die Liga nach oben, wird entsprechend ein Regionalliga-Platz frei.