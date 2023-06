Memmingen feiert Aufstieg - Ansbach muss hoffen

Der FC Memmingen hat mit einem 3:1-Erfolg bei der SpVgg Ansbach den Aufstieg in die Regionalliga Bayern perfekt gemacht. Ansbach ist nun auf fremde Hilfe angewiesen.

Mit 1:1 hatten sich die beiden Aufstiegsaspiranten im Hinspiel getrennt, im Rückspiel in Ansbach zählte für beide Teams vor gut 2600 Zuschauern nun nur ein Sieg, wenn man den Aufstieg sicher eintüten wollte.

Maier eröffnet

Die Hausherren begannen aktiv und hatten ab der ersten Minute leichtes Oberwasser. Schmidt hatte sogar schon die frühe Führung auf dem Fuß, setzte die Kugel aber neben das Tor (12.). Memmingen tat sich auf der Gegenseite schwer, im letzten Drittel fehlten den Gästen die Ideen. Umso überraschender kam die Führung für den FCM: Ansbach ließ sich in der 21. Minute auskontern, die erste klare Gelegenheit für Memmingen vollendete Maier links unten.

Lange ließ die Ansbacher Antwort jedoch nicht auf sich warten. Auch Memmingen wurde bei einem Tempo-Gegenstoß kalt erwischt, beim Querpass von Brekner im Sechzehner musste Schmidt nur noch den Fuß hinhalten - 1:1 (27.). Kurze Zeit später wurde Landshuters starker Versuch aus der Ferne von Werdich pariert, der FCM-Keeper verhinderte einen Doppelschlag (32.). Stattdessen schlugen die Gäste erneut eiskalt zu: Trkulja stocherte die Kugel nach einer Ecke zum 2:1 über die Linie (43.) - der Pausenstand.

Memmingen abgezockt

Nach Wiederanpfiff zeigte sich Memmingen abgezockter als noch in Hälfte eins. Ansbach brauchte einen Treffer, kam aber im letzten Drittel kaum zum Zug, stattdessen wurde immer wieder der FCM gefährlich. Die Hintermannschaft der Hausherren konnte nach einer guten Viertelstunde in letzter Not klären, wenige Minuten später verpasste Maier nur knapp den Doppelpack (68.).

Memmingen blieb aktiv und machte in der 76. den Deckel drauf: Nach einem einfachen Ansbacher Fehler war es Mulas, der die Kugel zum 3:1 ins Netz hämmerte. Die Gäste spielten abgezockt, ließen wenig zu und brachten den Sieg über die Zeit - und steigen somit in die Regionalliga Bayern auf.

Ansbach muss nun hingegen auf die SpVgg Unterhaching im Drittliga-Aufstiegsduell gegen Energie Cottbus hoffen. Gelingt Unterhaching in der Partie am Sonntag der Aufstieg, würde ein weiterer Regionalliga-Platz für Ansbach frei werden.