Mehr Geld und Daten für Drittligisten - Verteilungsschlüssel bleibt

Die TV-Gelder in der 3. Liga werden auch in Zukunft gleichmäßig auf alle Klubs verteilt. Diese dürfen sich aber ab 2023/24 nicht nur über höhere Einnahmen freuen.

Die Bundesliga hat sich schon vor Jahren von einer Gleichverteilung der TV-Gelder verabschiedet. Nur rund 50 Prozent der Einnahmen schüttet die DFL gleichmäßig auf alle Klubs aus. Die 3. Liga geht auch in Zukunft einen anderen Weg.

Am Freitag legten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der DFB GmbH & Co. KG in einer gemeinsamen Sitzung fest, dass die Erlöse aus den Medienrechten in der 3. Liga zu jeweils gleichen Teilen an die Klubs verteilt werden. Zuvor waren die zuständigen Fachgruppen der DFB-Empfehlung mehrheitlich gefolgt, den Verteilungsschlüssel beizubehalten.

Jeder Klub könnte pro Saison 1,31 Millionen Euro erhalten

So profitieren alle Drittligisten gleichermaßen von den höheren Einnahmen, die der neue TV-Vertrag ab der Saison 2023/24 bis zum Sommer 2027 vorsieht. Insgesamt werden in der 3. Liga in diesem Zeitraum nach DFB-Angaben Lizenzerlöse von insgesamt 104,8 Millionen Euro für die Vermarktung der nationalen Medienrechte der 3. Liga erzielt, also 26,2 Millionen Euro pro Saison.

Davon fließen ähnlich wie bisher 90 Prozent an die Klubs, pro Jahr demnach 23,58 Millionen Euro, wobei zweite Mannschaften ausgenommen sind. Der DFB rechnet vor, dass jeder Klub ab 2023/24 mit 1,31 Millionen Euro pro Saison rechnen kann, sollte es sich wie aktuell nur bei zwei der 20 Drittligisten um eine Zweitvertretung eines Bundesligisten handeln. Im Vergleich zum aktuellen Medienrechte-Zyklus steigern sich die Einnahmen damit laut DFB um fast 50 Prozent.

DFB erhebt ab 2023/24 erstmals offizielle Spieldaten

"Es freut uns, dass die Fachgruppe 3. Liga am Vorschlag einer Gleichverteilung der Medienerlöse unter den Klubs festgehalten hat", wird Peter Frymuth zitiert, der als DFB-Vizepräsident Spielbetrieb und Fußballentwicklung für die 3. Liga zuständig ist. "Wir sehen darin einen wichtigen Beitrag zu einer weiterhin ausgeglichenen 3. Liga. Das ist ein wesentliches Merkmal dieser Liga und macht sie so attraktiv. Wir sind der Empfehlung in Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat daher gerne gefolgt."

Neben zusätzlichen Geldern dürfen sich die Drittligisten ab 2023/24 noch auf etwas anderes freuen: Der DFB kündigte an, ab der kommenden Saison erstmals offizielle Spieldaten zur 3. Liga zentral zu erheben und den Klubs kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Auch dafür werden die zehn Prozent der Lizenzerlöse verwendet, die beim DFB bleiben.