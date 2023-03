Mehr Freiburger Fans in Turin als geplant

Eigentlich sollten nur 2100 Freiburger Fans das Spiel in Turin vor Ort im Stadion verfolgen dürfen - unter dem Strich waren es dann aber doch mehr.

Es war schon eine Kröte, die die Freiburger schlucken mussten, als bekannt wurde, dass Juventus Tickets für Teile der SC-Fans stornieren würde. Eigentlich sollten auch ausländische Fans Zugriff auf die Tickets haben, wenn sie denn Mitglied bei Juve sind - davon wollten auch einige Freiburger Gebrauch machen. Doch diesem Vorhaben wurde von der Alten Dame zum Verdruss der Breisgauer ein Riegel vorgeschoben.

Die Maßnahme betraf nicht alle Tickets, da alle Karten, die über die Verlosung beim SC Freiburg erworben worden waren, ihre Gültigkeit behielten - unter dem Strich waren 2100 Gäste-Fans im Stadion zugelassen. Wenig überraschend war die Enttäuschung bei den Breisgauern groß, für Freiburgs Trainer Christian Streich war die Situation "sehr, sehr schade".

Richtig laut hier. Also im Gästeblock halt. SC Freiburg

Am Donnerstagabend stellte sich dann heraus, dass es einige spitzfindige Fans nun doch ins Allianz Stadium geschafft haben. Via Twitter berichteten User, dass sie Tickets ergattert hätten - und zwar über den Weg der Online-Buchung im freien Verkauf. Demnach sei es möglich gewesen, bei der Bestellung ein anderes Herkunftsland als Deutschland anzugeben und so an die begehrten Karten zu gelangen.

Trotz restriktiver Eingangskontrollen, die im Vorfeld der Partie angekündigt worden waren - personalisierte Tickets, Einlass nur nach Identifikation, etc.- kam es dazu, dass mehr Freiburger in den Genuss des Gastspiels des Sport-Clubs in Turin kamen als ursprünglich gedacht.

Lautstarke Freiburger

Vor Anpfiff machten sich viele dann auch lautstark bemerkbar, waren unter dem Strich aber im Vergleich zur Anhägerschar der Bianconeri dennoch in der Unterzahl. Dennoch waren sie hörbar, was auch der SC humorvoll erwähnte, indem er untermalt mit einem Smiley twitterte: "Richtig laut hier. Also im Gästeblock halt..."

Unabhängig davon durften 7000 Freiburger Fans das Spiel im Europa-Park-Stadion bei einem vom Bundesligisten organisierten Public Viewing verfolgen. Der Sport-Club hatte nach dem Hickhack um die stornierten Tickets der UEFA mit Blick auf die TV-Rechte die nötige Zustimmung abgerungen.