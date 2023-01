MDR: HFC-Präsident Rauschenbach tritt zum Saisonende zurück

Wie der MDR am Sonntag meldet, wird Jens Rauschenbach, Präsident des Halleschen FC, am Saisonende von seinem Amt zurücktreten. Erst am Donnerstag hatte der Drittligist die Trennung von Sportdirektor Ralf Minge publik gemacht.

Seit 2019 Präsident beim HFC: Jens Rauschenbach. IMAGO/Jan Huebner