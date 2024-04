"Maximale Power entfalten": Münster und Vermarkter Sportfive richten Partnerschaft neu aus

Der SC Preußen Münster bastelt an seiner Zukunft. Eine zentrale Rolle spielt dabei das Preußenstadion. Unter anderem deshalb wurde die Partnerschaft mit der Sportmarketingagentur Sportfive langfristig neu ausgerichtet.

Das Preußenstadion spielt eine zentrale Rolle in der Zusammenarbeit mit Sportfive. IMAGO/Nico Herbertz

Bereits seit 2016 arbeitet Preußen Münster mit der Sportmarketingagentur Sportfive zusammen. Wie der Drittligist am Mittwoch bekannt gegeben hat, richten beide Parteien die Partnerschafft mit Blick auf den anstehenden Stadionneubau in Münster neu aus. Der Vermarktungsauftrag liegt dabei weiterhin bis mindestens Mitte 2029 bei Sportfive. Außerdem unterstützen die Hamburger Sportrechtevermarkter den SCP "mit Dienstleistungen wie der Bereitstellung von LED-Bandensystemen", heißt es in der Pressemitteilung.

Auch beim Stadionumbau wird Sportfive seine "umfassende Expertise beim Vermarktungskonzept als auch bei der Gesamtkonzeption der neuen Hospitality-Bereiche einbringen".

"Profitieren von der Expertise und dem Netzwerk von Sportfive"

Für Ole Kittner, Geschäftsführer Marketing, Strategie und Kommunikation beim SCP, ist die Zusammenarbeit eine, in der jede Seite "die jeweiligen Stärken bestmöglich einbringen" kann. "Dabei profitieren wir von der Expertise und dem Netzwerk von Sportfive, stellen aber gleichzeitig über unsere internen Strukturen die Bindung zum SCP und die strategische Ausrichtung der Partnerschaften sicher." Kittner ist überzeugt, "dass dieses Modell in der Vermarktung die maximale Power entfaltet, um auch die Herausforderungen im Zuge des Stadionumbaus bewältigen zu können".

Als Ziel gibt er aus, "das Werteprofil des SCP" weiter zu stärken und "dabei die Professionalisierung konsequent" voranzutreiben. Erste Erfolge haben sich bereits eingestellt. "Gemeinsam mit Sportfive konnten wir mit diesem Ansatz die Umsätze im Sponsoring seit der Saison 2022/23 mehr als verdoppeln."

Und auch beim Partner des Drittligisten freute man sich "bei den kommenden Herausforderungen unterstützen zu können", sagte Geschäftsführer Hendrik Schiphorst. "Auch in sportlich schweren Zeiten standen wir stets partnerschaftlich an der Seite des SCP. Umso mehr freuen wir uns, dass sich dies nun auszahlt und der gemeinsame Weg langfristig weitergeht. Wir haben die Vermarktung in den vergangenen Jahren entscheidend vorangebracht und sind zuversichtlich, diese - gerade auch im Hinblick auf die veränderten Rahmenbedingen durch das neue Preußenstadion - auf ein neues Level heben zu können."

Vielleicht ja auch bald gemeinsam in der 2. Bundesliga. Aktuell stehen die Preußen auf Rang drei und sind am Samstag zum Spitzenspiel beim Zweiten Ulm zu Gast.